Dünya küresel ısınma eşiği olan 1.5 C dereceye 'gelecek beş yıl içinde ulaşabilir'

BBC'ye konuşan Met Office'te görevli üst düzey bilim insanı Leon Hermanson, 1980-1990 döneminde öngörülen derecelere kıyasla yeni oranların çok büyük bir artışa işaret ettiğini söyledi ve "Bu, 1.5C'ye yaklaştığımız anlamına geliyor. Henüz o eşikte değiliz ama yaklaşıyoruz. Güçlü bir şekilde harekete geçmek için zaman daralıyor, buna şimdi ihtiyacımız var" dedi.

Son on yıldan birinde, 1.5C derece eşiğe ulaşma ihtimali daha önceki araştırmalarda %20 oranında görülüyordu. Yeni değerlendirmeler bu oranı %40'a yükseltti.

WMO'nun araştırması, İngiltere'nin meteoroloji birimi Met Office ve aralarında ABD ile Çin'in de bulunduğu 10 ülkede görevli bilim insanlarının modellemelerini temel aldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) raporuna göre 2025'e kadar, dünyanın sanayi öncesi seviyelerin 1.5 C derece üzerinde ısınması ihtimali %40 oranında.

Dünyanın, küresel ısınmanın sınırlandırılması için eşik olarak belirlenen seviyeye, gelecek beş yıl içinde ulaşacağı öngörülüyor.

Doğal değişkenler

Araştırmacılar, gelecek beş yıldan birinde ısınma, sanayi öncesi döneme kıyasla 1.5 C derecenin üstüne çıksa bile bunun geçici bir durum olacağını da ifade ediyor.

Doğal değişkenlikler, gelecek birkaç yılın biraz daha soğuk olabileceği anlamına geliyor. Küresel ısınmanın 1.5 C derecelik eşiği kalıcı olarak aşmasının 10 ya da 20 yıl alabileceği belirtiliyor.

Imperial College London'a bağlı Grantham Enstitüsü'nde Araştırma Birimi Başkanı Dr. Joeri Rogelj, "Met Office'in 1.5 C derecesi, Paris İklim Anlaşması'nın 1.5C derece sınırı ile karıştırılmamalı" diyor ve şöyle açıklıyor:

"Paris Anlaşması hedefleri küresel ısınmaya atıf yapıyor - bu da, yıl yıl değişkenler giderildiğinde planetin ısısındaki artış demek.

"Yalnızca bir yıl 1.5 C dereceye ulaşılması, Paris Anlaşması'nın sınırlarının aşıldığı anlamına gelmez ama yine de çok kötü bir haber.

"Bize, iklim hareketinin ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor ve küresel ısınmanın durdurulması için emisyonların sıfıra indirilmesi gerekiyor."

BM'nin 2018'de düzenlediği iklim panelinin raporu, küresel ısınmanın 1.5 C dereceyi aşması durumunda iklim değişikliğine etkisinin de çok büyük olacağını ortaya koymuştu.