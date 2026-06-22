Dünya'nın ikizinde havada asılı kalan kaya bulundu

NASA'nın Mars'taki Perseverance keşif aracı, 26 Mayıs 2025 tarihinde gezegende nadir görülen derecede açık bir havayı fırsata çevirdi. Atmosferdeki toz miktarının azalmasıyla birlikte Falbreen adı verilen bölgede yüksek çözünürlüklü bir panorama görüntüsü elde edildi.

Araç üzerindeki Mastcam-Z kamerasıyla çekilen 96 ayrı fotoğraf daha sonra birleştirilerek detay seviyesi oldukça yüksek dev bir görüntü oluşturuldu.

BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTAN "HAVADA DURAN KAYA"

Panoramadaki en dikkat çekici detaylardan biri ise ilk bakışta havada süzülüyormuş gibi görünen dev kaya oldu.

Koyu renkli kum tepelerinin üzerinde duran kaya parçası, görüntüyü inceleyen birçok kişinin ilgisini çekti. NASA uzmanlarına göre kaya aslında milyonlarca yıl önce su, rüzgar veya yamaç hareketleriyle bulunduğu noktaya taşındı ve bugün görülen sıra dışı konumuna yerleşti.

MARS'IN EN ESKİ BÖLGELERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Araştırmacılar, Falbreen bölgesinin Perseverance'ın şimdiye kadar incelediği en eski arazilerden biri olabileceğini düşünüyor.

Görüntülerde açık renkli, olivin minerali bakımından zengin kayaçlarla daha koyu ve kil içerikli eski kaya oluşumları yan yana görülebiliyor. Bilim insanlarına göre bu alan, Mars'taki Jezero Krateri'nden bile daha yaşlı olabilir.

GELECEKTE DÜNYA'YA GETİRİLEBİLİR

Panoramanın alt bölümünde yaklaşık 5 santimetre çapında beyaz bir aşınma izi de dikkat çekiyor. Perseverance tarafından kaya örneği alınırken oluşturulan bu iz, gelecekte Dünya'ya getirilmesi planlanan numuneler için büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, elde edilen verilerin Mars'ın milyarlarca yıl önceki geçmişine ışık tutabileceğini belirtiyor.

İNSAN GÖZÜYLE DE GÖRÜLEBİLECE

Görüntünün arka planında ise yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta yer alan tepeler seçilebiliyor. NASA'ya göre fotoğraftaki manzara, bir gün Mars'a ayak basacak insanların kendi gözleriyle görebileceği gerçek bir görüntüyü yansıtıyor.