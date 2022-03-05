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Dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken İran'dan gözdağı gibi paylaşım! Yerin altından...

05.03.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 10. gününde hem çatışmalar hem söylemler sertleşti. Putin, ülkesine uygulanan yaptırımları 'Savaş ilanına benziyor' diye yorumlarken İran'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altında füze ve insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu üslerinin görüntülerini dünya kamuoyuyla paylaştı.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yüksek dağların kalbinde" inşa edilen füze ve İHA üsleri, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle açıldı.

GÖZDAĞI GİBİ PAYLAŞIM

Söz konusu üslerin, "gelişmiş donanıma sahip karadan karaya füze sistemlerinin yanı sıra düşman radar ve savunma ağlarını etkisiz hale getirebilen saldırı İHA'larını barındırdığı" aktarıldı.

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Törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Şu anda bu üsten 60 insansız hava aracı kaldırabiliriz. İnsansız hava araçlarımız uzun menzile sahip olduğu için her türlü düşman hedefini vurabiliriz." dedi.

GÖRÜNTÜLERDE NE VAR?

Görüntülerde, çok sayıda füze ve çeşitli boyutlardaki İHA'nın yer altında geniş tüneller şeklinde inşa edilmiş üslerde konuşlanmış olduğu görüldü.

Üslerde bulunan kamikaze İHA'ların belirlenen hedefleri vurduğuna dair görüntülere de haberde yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran
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