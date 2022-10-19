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  4. Dünya şokta! Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede şarkı söylerken binlerce kişinin önünde öldü

Dünya şokta! Ünlü şarkıcı Mikaben sahnede şarkı söylerken binlerce kişinin önünde öldü

19.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asıl adı Michael Benjamin olan ancak sahnede Mikaben ismini kullanan Haitili şarkıcı, Paris'te yaklaşık 10 bin kişiye konser verdiği sırada bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti.

Fransa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Asıl adı Michael Benjamin olan ancak sahnede Mikaben ismini kullanan Haitili şarkıcı, Paris'te verdiği konser sırasında bir anda yere yığıldı. 41 yaşındaki şarkıcının hayatını kaybettiği açıklandı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

20 bin kişilik kapasiteye sahip Accor Arena'da grubu CaRiMi ile sahne alan Haitili şarkıcı, aniden bayılarak yere düştü. Mikaben'in kalp krizi geçirdiği belirtildi. Görgü tanıkları, tahminen 10 bin kişinin izlediği konserde ünlü şarkıcının, Ou Pati şarkısını seslendirdikten sonra sahneden inmeye hazırlanırken birden yere yığıldığını söyledi.

ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlilerinin çabasının Mikaben'i hayata döndürmeye yetmediği belirtildi. Mikaben'in ölümü üzerine salon boşaltıldı. 1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan Mikaben ünlü şarkıcı Lionel Benjamin'in de oğluydu.

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