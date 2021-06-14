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Dünya üzerinde kutlanan ‘en acı’ festival Thaipusam görenleri hayrete düşürüyor

14.06.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thaipusam, Hindistan, Malezya ve Singapur’daki Tamil topluluklarında gerçekleşen bir Hindu festivalidir. Tören için ülke çapında çeşitli Hindu tapınaklarında her yıl milyonlarca kişi toplanıyor. Festival genel olarak Ocak ve Şubat aylarında yapılıyor. Ancak festivali diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise katılanların kendilerine çeşitli şekillerde acı çektirmesidir.

Dünya üzerinde kutlanan ‘en acı’ festival Thaipusam görenleri hayrete düşürüyor

Festivalin adı, ay ismi olan Thai ile bir yıldız ismi olan Pusam'ın birleşmesiyle oluşmuştur. Tamiller tarafından gerçekleştirilen festival dolunay olan günde kutlanır. Miladi takvime göre festivalin günü her yıl değişiklik gösterir. Ortak bir meydanda toplanan Tamiller vücutlarına şiş, kılıç ve çengel batırırlar. Çivilerin üzerinde yürürler. Festival, iyinin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen çeşitli eylemlerde bulunan çeşitli ritüelleri içerir. Ritüellerde cildin farklı kısımlarını, yanakları, dili ve vücudun diğer hassas kısımlarını delmek gibi belirli eylemler vardır. Bu ritüel ile Shiva tanrısının oğlu Lord Murugan’a dileklerini iletirler.

festival

Thaipusam sabahı, ritüeli yerine getirmek isteyenler gruplar halinde sokaklarda yürüyüşe çıkarak ilahiler söylerler. Turuncu ve sarının Lord Murugan'ın en sevdiği renkler olduğuna inandıkları için bu renkleri giyerek sokağa çıkarlar. Ayrıca, onu memnun etme umuduyla sarı tatlılar ve çiçekler dağıtırlar. Sokak yürüyüşü sırasında, festivale katılanların bir kısmı süt kapları ve meyve sunuları taşırken, bazıları tavus kuşu tüyü ile süslenmiş bambudan yapılmış ağaç benzeri bir yapı taşır.

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Anahtar Kelimeler:
Singapur Hindistan Malezya
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