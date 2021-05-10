Japonya’da 1200 yıldır süren çılgın gelenek: Onbashira Festivali

Festivalin adını oluşturuna Onbashira, “Yüce Sütun” anlamına geliyor. Bu gelenek aslında temelde ülkemizde yaygın olan poşetle yokuş aşağıya kayma aktivitesine benziyor. Peki bu geleneğin amacı nedir? Onbashira geleneğinin bu kadar popüler olmasının nedeni nedir?

Nisan ve mayıs aylarında yapılan Onbashira Festivali’nde 16 tane köknar ağacının gövdesi dağdan aşağıya doğru büyük Suwa tapınağına taşınıyor. Bu noktada asıl amaç tapınağın sembolünü yenileyebilmek olarak kabul ediliyor. Renkli kıyafetler giyerek festivale katılanlar, halatla çektikleri kütükleri kızak gibi sürüklüyor ve nehrin üzerinden caddelerin ortasında adeta yürütüyor. Bir tapınağa dört kutsal odun düşüyor. Bunun nedeni ise tapınağın her bir köşesinin bir tarafından tutulacağına inanılmasıdır.

1200 yıldır aksatmadan her 6 yılda bir yapılmaya devam eden festival, Japonya’nın en tehlikeli eğlencelerinden biri olarak görülüyor. Çünkü kütüğe binen kişiler arasında yaralananlar ve ölenler oluyor. Son olarak 2016 yılında yapılan festivalin 2022 yılında yeniden yapılması planlanıyor.



