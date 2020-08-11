MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan'a 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi!

Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan'a 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Hindistan'da yarıda "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin Türkiye'de çekilecek bir kısmını Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda gerçekleştirecek. Aamir Khan'la bir araya gelen 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan deri börk şapkası hediye etti.

Ünlü aktör kaldığı otelin önüne gelen hayranlarıyla buluşarak fotoğraf çektirdi.
Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Niğde'ye geldi.

TÜRKİYE'DE FİLM ÇEKECEK

Khan, 1994 yılında ABD'de çekilen 'Forrest Gump' filminin uyarlaması olarak çektiği 'Laal Singh Chaddha'nın korona virüs salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar ve Demirkazık dağında tamamlayacak.

Dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'la bir araya gelen 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan deri börk şapkası hediye etti.

oJfEz_1597076008_0306

Hindistan'da korona virüs yayılımı nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık dağı ve çevresinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'la bir araya gelen 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan deri oyuncu şapkası hediye etti. Soner Halisdemir ile bir süre görüşen Aamir Khan, hediye edilen şapkayı başına giyerek birlikte fotoğraf da çektirdi.

GPEE7_1597076355_5104

'NİĞDEMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAKTIR'

Soner Halisdemir, dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'ı Niğde'de görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü bir film yapımcısı ve oyuncusu yarım kalan filmini Niğde'de çekecek. Bu Niğde için çok önemli bir gelişme. Niğde'nin dünyaya tanıtılmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aamir Khan'ın bizde bıraktığı etki çok sıcak kanlı bir insan olduğudur. Aamir Khan'ın yarım kalan filmi Niğde'mizde çekilen ilk ulusal film olacak. Bu filmin bundan sonraki yeni filmler için bir başlangıç olmasını diliyorum. Niğde'miz için hayırlı olacaktır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
14 yaş küçük sevgilisini kızıyla tanıştırdı! 14 yaş küçük sevgilisini kızıyla tanıştırdı!
Ağustos ayına damga vuracak dizi ve filmlerAğustos ayına damga vuracak dizi ve filmler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Altında sert düşüş devam ediyor!

Altında sert düşüş devam ediyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

MasterChef'te gergin anlar! 'Kimin şov yaptığı açık'

MasterChef'te gergin anlar! 'Kimin şov yaptığı açık'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Kocasının eski eşinin skandal sözlerine cevap!

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lilly Becker bikinisinin üstünü çözünce göğüsleri açıldı

Bikinisinin ipini çözünce olanlar oldu

Cardi B Türkiye'ye gelmek istiyor

Cardi B'nin Osmanlı merakı! Türkiye'ye gelmek istiyor

Kylie’den 23. yaş paylaşımı: En güzel hediye

Kylie’den 23. yaş paylaşımı: En güzel hediye

Sibel Can albüm tanıtımı için photoshop'u abarttı! 'Kızının yaşına inmişsin'

Yeni albüm için photoshop'u abarttı! 'Kızının yaşına inmişsin'

Eser Yenenler kilo vermeye çalışıyor! 'Anne ben neden şişmanım'

'Anne ben neden şişmanım?'

Tamer Karadağlı Didem Ceran'ı kızıyla tanıştırdı!

14 yaş küçük sevgilisini kızıyla tanıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.