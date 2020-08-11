Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan'a 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi!

Hindistan'da korona virüs yayılımı nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık dağı ve çevresinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'la bir araya gelen 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan deri oyuncu şapkası hediye etti. Soner Halisdemir ile bir süre görüşen Aamir Khan, hediye edilen şapkayı başına giyerek birlikte fotoğraf da çektirdi.

'NİĞDEMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAKTIR'

Soner Halisdemir, dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'ı Niğde'de görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü bir film yapımcısı ve oyuncusu yarım kalan filmini Niğde'de çekecek. Bu Niğde için çok önemli bir gelişme. Niğde'nin dünyaya tanıtılmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aamir Khan'ın bizde bıraktığı etki çok sıcak kanlı bir insan olduğudur. Aamir Khan'ın yarım kalan filmi Niğde'mizde çekilen ilk ulusal film olacak. Bu filmin bundan sonraki yeni filmler için bir başlangıç olmasını diliyorum. Niğde'miz için hayırlı olacaktır” diye konuştu.



