Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Ayna karşısına çıplak geçip resmen şov yaptı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim cesur pozuyla takipçilerine eski günlerini anımsattı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Brooklyn kentinde çekilen pozlarını peşi sıra paylaşan isim son paylaşımında ayna karşısına kıyafetlerinden vazgeçerek geçti. Fenomen ismin gönderisi yarım milyonu aşkın beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA ŞOV YAPTI

Günlük hayatından çekilen pozlarını sık sık hayranlarıyla paylaşmayı tercih eden fenomen isim ayna karşısında kıyafetsiz bir şekilde geçtiği pozunu da yayınladı. Fenomen isim üstsüz pozunda göğüslerini elleriyle kapatmayı tercih etti. Khalifa’nın gönderisi hayranlarının beğenisini kazandı.

