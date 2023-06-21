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Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Ayna karşısına çıplak geçip resmen şov yaptı

21.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mia Khalifa son derece cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını şaşırtmayı başardı. Yetişkin film yıldızlığı kariyerine son verdikten sonra sosyal medya fenomenliğine soyunan Khalifa, Instagram’dan yaptığı üstsüz paylaşımıyla nefesleri kesti.

Dünyaca ünlü isim Mia Khalifa yine bildiğiniz gibi! Ayna karşısına çıplak geçip resmen şov yaptı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim cesur pozuyla takipçilerine eski günlerini anımsattı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Brooklyn kentinde çekilen pozlarını peşi sıra paylaşan isim son paylaşımında ayna karşısına kıyafetlerinden vazgeçerek geçti. Fenomen ismin gönderisi yarım milyonu aşkın beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADA ŞOV YAPTI

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Günlük hayatından çekilen pozlarını sık sık hayranlarıyla paylaşmayı tercih eden fenomen isim ayna karşısında kıyafetsiz bir şekilde geçtiği pozunu da yayınladı. Fenomen isim üstsüz pozunda göğüslerini elleriyle kapatmayı tercih etti. Khalifa’nın gönderisi hayranlarının beğenisini kazandı.

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sosyal medya Mia Khalifa

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