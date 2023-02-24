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Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den Türkiye'ye destek! New York Türkevi'ne yardım kutuları getirdi

24.02.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı. Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını da iletti.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den Türkiye'ye destek! New York Türkevi'ne yardım kutuları getirdi

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'ta Türkevi'ni ziyaret ederek yardım kutuları getirdi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile görüşen Hadid, Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirtti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.

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TÜRK ARKADAŞIYLA KUTULARI TAŞIDI

Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

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Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

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Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." mesajını paylaşmıştı. (AA)

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