İran Mahsa Amini için ayakta! Protesto dalgası büyüyor: Halk milislerin yuvasını ateşe verdi

Ülkenin birçok kısmında ve başkent Tahran’da gösteriler devam ederken, İranlı protestocuların ülkede yıllardır birçok insan haklarının ihlalinden sorumlu tutulan paramiliter milis teşkilatı Besic Güçleri'nin Kum kentinde bulunan merkezini basarak binayı ateşe verdikleri bildirildi. Kentte olayların kontrolden çıktığı ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı da belirtildi.

ŞİDDETLİ SEYREDİYOR

Özellikle Mahsa Amini'nin memleketinin de bulunduğu Kurdistan eyaletinde gösterilerin daha şiddetli seyrettiği ve büyüdüğü bildirilirken, ülkenin birçok yerinde protestocuların halkı sokağa davet ettiği aktarıldı. İnternet kısıtlamalarına rağmen sosyal medyada şiddet içeren birçok görüntü yayınlandı.

**İşte çok konuşulan o görüntü:



???? The brutal beating of this unfortunate Basiji by the "protestors" in Rasht!!#Mahsa_Amini #MahsaAmini pic.twitter.com/XfeOja4cB6 — Mahdi Rizvi (@MehdiRizvi123) September 22, 2022

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili farklı bilgiler yayılsa da insan hakları örgütleri can kaybının 50'yi aştığını açıkladı ve ölenler arasında güvenlik güçlerinin de bulunduğu bildirildi. Ayrıca aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı aktarıldı.



