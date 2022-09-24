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İran Mahsa Amini için ayakta! Protesto dalgası büyüyor: Halk milislerin yuvasını ateşe verdi

24.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede geniş bir alana yayılan ciddi bir protesto dalgasına sebep oldu. Bir haftadır süren gösteriler şiddetlenerek ülkenin 80’den fazla kentine yayılırken can kaybının da hızla yükseldiği bildirildi.

İran Mahsa Amini için ayakta! Protesto dalgası büyüyor: Halk milislerin yuvasını ateşe verdi

Ülkenin birçok kısmında ve başkent Tahran’da gösteriler devam ederken, İranlı protestocuların ülkede yıllardır birçok insan haklarının ihlalinden sorumlu tutulan paramiliter milis teşkilatı Besic Güçleri'nin Kum kentinde bulunan merkezini basarak binayı ateşe verdikleri bildirildi. Kentte olayların kontrolden çıktığı ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı da belirtildi.

ŞİDDETLİ SEYREDİYOR

Özellikle Mahsa Amini'nin memleketinin de bulunduğu Kurdistan eyaletinde gösterilerin daha şiddetli seyrettiği ve büyüdüğü bildirilirken, ülkenin birçok yerinde protestocuların halkı sokağa davet ettiği aktarıldı. İnternet kısıtlamalarına rağmen sosyal medyada şiddet içeren birçok görüntü yayınlandı.

**İşte çok konuşulan o görüntü:

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

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Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili farklı bilgiler yayılsa da insan hakları örgütleri can kaybının 50'yi aştığını açıkladı ve ölenler arasında güvenlik güçlerinin de bulunduğu bildirildi. Ayrıca aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
İran
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