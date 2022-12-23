Dünyaca ünlü yıldız Pamela Anderson eski günlerine geri döndü! “Samimi anları paylaşmaktan heyecan duyuyorum”

31 Ocak’ta hayatının anlatıldığı anı kitabıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Pamela Anderson, 1.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden geçmiş yıllarına ait bir fotoğraf karesini paylaştı. Henüz 25 yaşında olduğu anlarda çekilen gönderisini Anderson, “Samimi anları paylaşmaktan heyecan duyuyorum” notuyla yayınladı.

YOĞUN YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTI

Ünlü isim sosyal medya hesabından Tim Allen ve Richard Karn'la birlikte oynadığı ABC'nin hit sitcom Home Improvement'ta Tool Time Girl Lisa rolüyle çıkış yaptığı dönemde Dodger Stadyumu'nda bir hayır kurumu için ünlülerin beyzbol maçına katıldığı anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmamasına rağmen Anderson geçmiş günlerini, “Ben masumdum. Sonsuz hayal gücü olan biriydim. Öfkeli bir şekilde kumdan kaleler inşa ediyorum muazzam hızda kendi dünyamı olabildiğince hızlı yaratıyorum. Sevgiler, Pamela” sözleriyle andı.