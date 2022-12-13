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Cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Yatakta erkeklerden memnun değilim”

13.12.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı Playboy modeli Luana Sandien, kendisine aşık olduğunu dile getirerek erkeklerle cinsel birlikteliği sırasında mutlu olmadığını ifade etti. Sadece kendisine ilgi duyduğunu ifade eden Sandien, “Yatakta erkeklerden memnun değilim. Sadece kendimi seviyorum” dedi.

Cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Yatakta erkeklerden memnun değilim”

29 yaşındaki Brezilyalı Playboy modeli, cinsel ilişkilerine yönelik yaptığı itirafla herkesi şaşırtmayı başardı. Herhangi bir kişi tarafından cinsel olarak mutlu edilemediğinde kendisini sevmenin yollarını aradığını söyleyen Sandien, zamanla öz sevgisini bularak başka bir kişiyel yakınlık kurmasına gerek kalmadığını ifade etti.

“EVİMİN HER YERİNDE AYNA VAR”

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Kendisini görmekten hoşlandığını ifade eden Sandien, “Evimin her yerinde aynalar var ve duvarlarım kendi çıplak resimlerimle dolu. Kendimi ve vücudumu her zaman görmek istiyorum. Kendimin dışındaki biriyle düzenli ilişkim olduğu zaman çok sıkılıyorum. Bir erkek benim kendimde yarattığım mutluluğu bana ulaştıramıyor. Gerçekten zor biriyim” dedi.

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37 yaşındaki Polonyalı NBA yıldızı Maciej Lampe ile evlenen ve şimdilerde 9 yaşında bir oğlu bulunan Sandien, evliliğinde cinsel açıdan her zaman bir şeylerin eksik olduğunu ifade ederek boşanmaya kadar verdiğini söyledi. Kendisini otoseksüel olarak tanımlayan Sandien, kendisine herkesten daha fazla ilgi duyduğunu dile getirdi.

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sosyal medya Cinsellik

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