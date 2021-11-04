Şehir efsanesinin doğru olduğunu söyledi: Burun büyüklüğü ve penis uzunluğu arasında bağlantı var

Bir cerrah ve TikTok yıldızı, bir erkeğin burnunun büyüklüğü ile penisinin uzunluğu arasında şaşırtıcı bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Bir plastik cerrah ve sosyal medya yıldızı olan Dr Anthony Youn, bir araştırmanın, daha büyük burunluların ortalama penis uzunluğunun 13 cm, daha kısa burunlu olanların ise yaklaşık 10 cm olduğunu açıkladı. Araştırma sonuçlarını 7.1 milyon Tiktok takipçisiyle paylaşan Dr. Anthony, penis uzunluğunun yaş, boy veya vücut ağırlığına göre değil aslında doğumdan önce belirlendiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Dr. Anthony’in paylaşımı kısa sürede 7.2 milyondan fazla görüntülendi ve 723 bin yorum aldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu şok eden araştırmanın gerçekliğini doğruladı. Bir kullanıcı Dr. Anthony’in gönderisine “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu doğru” yorumunu yaptı.



