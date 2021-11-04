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  4. Şehir efsanesinin doğru olduğunu söyledi: Burun büyüklüğü ve penis uzunluğu arasında bağlantı var

Şehir efsanesinin doğru olduğunu söyledi: Burun büyüklüğü ve penis uzunluğu arasında bağlantı var

04.11.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plastik cerrah olan Dr. Anthony Youn, Tiktok ve YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlarla popüler bir isim haline geldi. Sevilen doktor, şehir efsanesi haline gelen bir konuya açıklık getirdi. Dr. Anthony Youn, asırlık söylentinin aslında doğru olduğunu ve burun büyüklüğü ile penis uzunluğu arasında bir bağlantı olduğunu söyledi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Şehir efsanesinin doğru olduğunu söyledi: Burun büyüklüğü ve penis uzunluğu arasında bağlantı var

Bir cerrah ve TikTok yıldızı, bir erkeğin burnunun büyüklüğü ile penisinin uzunluğu arasında şaşırtıcı bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Bir plastik cerrah ve sosyal medya yıldızı olan Dr Anthony Youn, bir araştırmanın, daha büyük burunluların ortalama penis uzunluğunun 13 cm, daha kısa burunlu olanların ise yaklaşık 10 cm olduğunu açıkladı. Araştırma sonuçlarını 7.1 milyon Tiktok takipçisiyle paylaşan Dr. Anthony, penis uzunluğunun yaş, boy veya vücut ağırlığına göre değil aslında doğumdan önce belirlendiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

doktor

Dr. Anthony’in paylaşımı kısa sürede 7.2 milyondan fazla görüntülendi ve 723 bin yorum aldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir çoğu şok eden araştırmanın gerçekliğini doğruladı. Bir kullanıcı Dr. Anthony’in gönderisine “Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu doğru” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
penis tiktok
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