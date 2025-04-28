Dünyamız farklı kültürlerin ve dillerin bir arada bulunduğu mozaik bir yapıya sahiptir. Her kültür ve dilin ise kendine özgü bir tarihi bulunur. Araştırmalara göre yaklaşık 7.000 civarı dil olduğu tahmin edilmektedir. Fakat bunların sadece bir bölümü herkesin aşina olduğu dillerdir. En çok konuşulan dilin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için hem ana dil hem de ikinci dil olarak görülme durumunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Dünyada en çok konuşulan diller hangileridir?

Dünyada en fazla kullanılan dil dendiğinde ilk akla gelen İngilizce'dir. İngilizce, birçok coğrafyada ortak dil olarak belirlenmiştir. Hatta pek çok ülkenin resmi dili olan İngilizce, Birleşmiş Milletler'in de resmi dili olarak kabul görür. Ortak dil olarak görüldüğünden ülkelerin birçoğunda da yabancı dil olarak öğretilir. O yüzden dünya üzerinde en çok kullanılan dil olduğu yönünde yaygın bir inanç bulunur. Ancak en çok konuşulan dillere bakıldığında İngilizce'nin 2. sırada yer aldığı görülmektedir.

Dünyada en çok konuşulan diller şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Çince

Bu dili ana dil olarak kullanan kişilerin sayısı yaklaşık 1.3 milyar kişi olarak bilinmektedir. Çince içerisinde birçok farklı lehçe bulunan bir dil ailesi olarak tanımlanabilir. En çok konuşulan lehçesi ise, Mandarin Çincesi olarak bilinir. Bu dil, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Singapur ve Malezya gibi devletlerde resmi veya ikinci dil olarak kabul görmüştür. Çincenin tarihi binlerce yıl öncesine uzanmakta olup, günümüzde ideografik bir yazı sistemi ile yazılmaktadır.

2. İngilizce

Dünyada en fazla konuşulan ikinci dil olarak bilinmektedir. Bu dili ana dil olarak kullanan kişilerin sayısı yaklaşık 380 milyondur. İkinci dil olarak ise yaklaşık 1 milyar kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. İngilizce'yi resmi dil olarak kullanan devletler; Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda olarak sıralanabilirken diğer birçok ülkede de ikinci dil olarak kabul görmektedir. Bununla beraber uluslararası ticaret, bilim, teknoloji, akademi ve turizm alanlarında da geçerli dil olarak kullanılmaktadır.

3. Hintçe

Hintçe'yi ana dili olarak kullanan kişilerin sayısı yaklaşık 345 milyon, ikinci dil olarak kullanan kişilerin sayısı ise yaklaşık 260 milyon olarak açıklanmaktadır. Hintçe, Hindistan’ın resmi dili olarak bilinirken aynı zamanda Nepal, Fiji, Sri Lanka, Malezya ve Mauritius gibi ülkelerde de yaygın bir şekilde konuşulmaktadır.

4. İspanyolca

İspanyolca'yı ana dil olarak kullanan kişilerin sayısı yaklaşık 485 milyon, ikinci dil olarak kullanan kişilerin sayısı ise yaklaşık 75 milyon olarak bilinmektedir. İspanya’nın resmi dili olarak kabul edilen İspanyolca, Latin Amerika ve ABD’nin bazı yerlerinde de resmi veya ikinci dil olarak kabul görmektedir.

5. Fransızca

Dünya çapında yaklaşık 80 milyon insan ana dil olarak Fransızca kullanmaktadır. İkinci dil olarak ise yaklaşık 230 milyon kişi Fransızca konuşmaktadır. Fransa’nın resmi dili olmasıyla birlikte Kanada, Belçika, İsviçre, Lüksemburg, Monako ve birçok Afrika ülkesinde de resmi veya ikinci dil olarak kullanılmaktadır.

6. Arapça

Arapça'yı ana dil olarak konuşan yaklaşık 280 milyon kişi, ikinci dil olarak kullanan ise yaklaşık 250 milyon kişi olduğu açıklanmaktadır. Arapça birden fazla lehçeye ayrılmış olan bir dildir. İlk sırada Arap Yarımadası olmak üzere, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Levant gibi yerlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

7. Bengalce

Bengalce'yi ana dil olarak kullanan kişiler yaklaşık 230 milyon, ikinci dil olarak kullanan kişiler ise yaklaşık 40 milyon olarak açıklanmaktadır. Bangladeş’in resmi dili olmasıyla birlikte Hindistan’ın bazı yerlerinde de sıklıkla kullanılan bir dildir.