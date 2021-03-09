Dünyadaki en yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

Günümüzde IQ ve zeka testleri oldukça popülerdir. Kişiler zeka seviyelerini ölçmek için çoğu zaman bu testlerden yararlanırlar. Dünya üzerinden ne zekalar geldi geçti. Bu listeyi okuduktan sonra siz de bir IQ testi çözerek kendinizi karşılaştırın bakalım.
1942 Oxford doğumlu bilim insanı, 160 IQ'ya sahiptir. Hastalığına rağmen, zekasını kullanmaya devam edebiliyordu.
Einsten'in IQ derecesinin 160 ile 190 arasında olduğu biliniyor. Gelmiş geçmiş en büyük dahiler arasındaki bu insanın öldükten sonra beyninde dahi inceleme yapılmıştı.
Marilyn Monroe’un güzelliğinin yanında zekası da oldukça sık konuşulan arasında yerini aldı. Marilyn sık sık 'aptal sarışın' rollerini oynamasına rağmen 163 IQ'ya sahipti ki bunun Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir rakam olduğunu belirtmemiz gerekir.
1976 Macaristan doğumlu Judith, sadece bir satranç şampiyonu değil aynı zamanda kanıtlanmış 170'lik IQ derecesi ile ilk 10 listesi arasında kendine yer buluyor.
1452 doğumlu ve tarihin en büyük sanat dehalarından Da Vinci aynı zamanda bir bilim insanıydı. IQ derecesinin 180 ile 190 arasında olduğu tahmin ediliyor.
1946 ABD doğumlu olan Marilyn aynı zamanda köşe yazarlığı da yapmaktaydı. 1986'dan 1989'a kadar, Guinness Dünya Rekorları kitabında, 190 derecelik IQ'su ile, dünyanın en zeki kadını ünvanını elinde tuttu.
Dünya satranç şampiyonu ve efsanesi Kasparov'un, 190 üzeri IQ derecesi bulunuyor. Ancak 1999 yılında, Derin Mavi ismi verilen ve tek bir saniyede 200 milyon olası hamle düşünebilen bilgisayara mağlup olmuştu.
Japon-Amerikan Hirata, inanılmaz yüksek bir dereceye sahip. IQ'su tam 225 ve 33 yaşında. Astropoloji ile uğraşıyor. Sadece 13 yaşındayken, Amerika'nın, Uluslararası Fizik Olimpiyatlarını kazanmasını sağlamıştı.
1975 Avusturalya doğumlu Terence'in IQ derecesi 230! Çözülemez denilen matematik problemlerini kolayca çözmesi ile biliniyor.
1898 yılında ABD'de doğan Sidis'in, 250-300 arası IQ'su olduğu tahmin ediliyor. 6 yaşında girdiği ilkokulu sadece 7 ay sonra tamamladı. 9 yaşında Harvard Üniversitesi'nde öğrenci oldu fakat yasal olarak kayıt yaptıramadı. 11 yaşında ise yasal bir Harvard öğrencisiydi. 18 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu.
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