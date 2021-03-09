Dünyadaki en yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

Günümüzde IQ ve zeka testleri oldukça popülerdir. Kişiler zeka seviyelerini ölçmek için çoğu zaman bu testlerden yararlanırlar. Dünya üzerinden ne zekalar geldi geçti. Bu listeyi okuduktan sonra siz de bir IQ testi çözerek kendinizi karşılaştırın bakalım.

STEPHEN HAWKING

1942 Oxford doğumlu bilim insanı, 160 IQ'ya sahiptir. Hastalığına rağmen, zekasını kullanmaya devam edebiliyordu.

ALBERT EINSTEIN

Einsten'in IQ derecesinin 160 ile 190 arasında olduğu biliniyor. Gelmiş geçmiş en büyük dahiler arasındaki bu insanın öldükten sonra beyninde dahi inceleme yapılmıştı.

MARILYN MONROE

Marilyn Monroe’un güzelliğinin yanında zekası da oldukça sık konuşulan arasında yerini aldı. Marilyn sık sık 'aptal sarışın' rollerini oynamasına rağmen 163 IQ'ya sahipti ki bunun Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir rakam olduğunu belirtmemiz gerekir.

JUDIT POLGAR

1976 Macaristan doğumlu Judith, sadece bir satranç şampiyonu değil aynı zamanda kanıtlanmış 170'lik IQ derecesi ile ilk 10 listesi arasında kendine yer buluyor.

LEONARDO DA VINCI

1452 doğumlu ve tarihin en büyük sanat dehalarından Da Vinci aynı zamanda bir bilim insanıydı. IQ derecesinin 180 ile 190 arasında olduğu tahmin ediliyor.