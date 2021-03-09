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Dünyadaki en yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

Seray Üstün Seray Üstün 09.03.2021 10:16 | Son Güncelleme:
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Dünyadaki en yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan

IQ deyimi Almanca Intelligenzquotient olarak Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladığı gibi zekayı değerlendirmek için ortaya koyduğu bir yöntemdir. IQ testlerinde 91-110 arası normal zeka olarak değerlendirilir. Ancak yaşayan bazı bilim insanları bu değerin oldukça üzerindedir. Sizler için dahi olarak nitelendirilen dünyanın en zeki insanlarını araştırdık.

Günümüzde IQ ve zeka testleri oldukça popülerdir. Kişiler zeka seviyelerini ölçmek için çoğu zaman bu testlerden yararlanırlar. Dünya üzerinden ne zekalar geldi geçti. Bu listeyi okuduktan sonra siz de bir IQ testi çözerek kendinizi karşılaştırın bakalım.

STEPHEN HAWKING

STEPHEN HAWKING

1942 Oxford doğumlu bilim insanı, 160 IQ'ya sahiptir. Hastalığına rağmen, zekasını kullanmaya devam edebiliyordu.

ALBERT EINSTEIN

ALBERT EINSTEIN

Einsten'in IQ derecesinin 160 ile 190 arasında olduğu biliniyor. Gelmiş geçmiş en büyük dahiler arasındaki bu insanın öldükten sonra beyninde dahi inceleme yapılmıştı.

MARILYN MONROE

MARLIYN MONROE

Marilyn Monroe’un güzelliğinin yanında zekası da oldukça sık konuşulan arasında yerini aldı. Marilyn sık sık 'aptal sarışın' rollerini oynamasına rağmen 163 IQ'ya sahipti ki bunun Einstein ve Stephen Hawking'den daha yüksek bir rakam olduğunu belirtmemiz gerekir.

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JUDIT POLGAR

JUDIT POLGAR

1976 Macaristan doğumlu Judith, sadece bir satranç şampiyonu değil aynı zamanda kanıtlanmış 170'lik IQ derecesi ile ilk 10 listesi arasında kendine yer buluyor.

LEONARDO DA VINCI

LEONARDO DA VINCI

1452 doğumlu ve tarihin en büyük sanat dehalarından Da Vinci aynı zamanda bir bilim insanıydı. IQ derecesinin 180 ile 190 arasında olduğu tahmin ediliyor.

MARILYN VOS SAVANT

MARILYN VOS SAVANT

1946 ABD doğumlu olan Marilyn aynı zamanda köşe yazarlığı da yapmaktaydı. 1986'dan 1989'a kadar, Guinness Dünya Rekorları kitabında, 190 derecelik IQ'su ile, dünyanın en zeki kadını ünvanını elinde tuttu.

GARRY KASPAROV

GARRY

Dünya satranç şampiyonu ve efsanesi Kasparov'un, 190 üzeri IQ derecesi bulunuyor. Ancak 1999 yılında, Derin Mavi ismi verilen ve tek bir saniyede 200 milyon olası hamle düşünebilen bilgisayara mağlup olmuştu.

CHRISTOPHER HIRATA

CHRISTOPHER

Japon-Amerikan Hirata, inanılmaz yüksek bir dereceye sahip. IQ'su tam 225 ve 33 yaşında. Astropoloji ile uğraşıyor. Sadece 13 yaşındayken, Amerika'nın, Uluslararası Fizik Olimpiyatlarını kazanmasını sağlamıştı.

TERENCE TAO

TERENCE TAO

1975 Avusturalya doğumlu Terence'in IQ derecesi 230! Çözülemez denilen matematik problemlerini kolayca çözmesi ile biliniyor.

WILLIAM JAMES SIDIS

WILLIAM

1898 yılında ABD'de doğan Sidis'in, 250-300 arası IQ'su olduğu tahmin ediliyor. 6 yaşında girdiği ilkokulu sadece 7 ay sonra tamamladı. 9 yaşında Harvard Üniversitesi'nde öğrenci oldu fakat yasal olarak kayıt yaptıramadı. 11 yaşında ise yasal bir Harvard öğrencisiydi. 18 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şuna bak turkiyeden bi tane bile IQ su olan insan yok... zaten IQ bırak yüksek olmayı orta seviyede olsa ülkeyi yönetenler bugun akp olmaz dı..!

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