Dünyaevine giren Ariana Grande düğün fotoğraflarını yayınladı!

27 yaşındaki şarkıcı Arina Grande geçtiğimiz haftalarda sade bir tören ile, emlakçı sevgilisi Dalton Gomez ile evlendi. 20 kişilik düzenlenen törene ilişkin Grande’nin temsilcisi, “Ev mutluluk ve sevgi doluydu. Yeni evli çift ve aileleri daha mutlu olamazdı” şeklinde konuştu. Grande, sürpriz nikahının fotoğraflarını İnstagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Ariana Grande'nin düğün fotoğrafları ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande Dalton Gomez ile dünyaevine girdi. Gomez sürpriz düğünün fotoğraflarını hayranları ile paylaştı.

Yaklaşık iki hafta önce gizlice Dalton Gomez ile hayatını birleştiren Ariana Grande nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile arasında yapılan ve 20 kişinin katıldığı bir törenle dünya evine giren çiftin mutlu günlerine dair kareler ilk kez yayınlandı

Çifte bu mutlu günlerinde yalnızca 20 kişi eşlik etti. 25 yaşındaki Grande'nin temsilcisi yaptığı açıklamada, "Tören küçük ve samimiydi. Çok mutlu ve sevgi dolulardı. Çift ve her iki aile, daha mutlu olamazdı" ifadelerine yer verdi.

İkiliye yakın kaynaklar ise, "Hem Ariana hem de Dalton, Montecito'yu seviyor. Orada çok zaman geçiriyorlar. Ariana'nın güzel ve tarihi evinde evlenmeleri çok doğal görünüyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan yakın arkadaşlarından çift için , "Ariana çok heyecanlı. Dalton'u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu.