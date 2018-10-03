Dünyanın sayılı çiftlerinden biri olarak gösterilen süper model Gisele Bündchen ve Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin ilişkisinde ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Gisele Bündchen

1 / 14 Dünyanın en mükemmel çiftlerinden biri olarak gösterilen süper model Gisele Bündchen ve Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady’nin ilişkisinde ilhinç bir hikaye ortaya çıkrı.

2 / 14 Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı biyografi kitabını yayınlayan 38 yaşındaki Brezilyalı süper model, NFL takımı oyuncusu eşiyle ilişkileri henüz iki aylıkken yaşadıkları bir olayı kitabında anlattı.

3 / 14 Bündchen, “İlişkimiz henüz iki aylıkken Tom bana eski kız arkadaşının hamile olduğunu söyledi. Sonraki günlerde haber her yere yayılmıştı. Dünyamın başıma yıkıldığını hissettim” dedi.

4 / 14 Tom Brady ile oyuncu Bridget Moynahan, Aralık 2006’da ayrılmadan önce iki yıl birikte olmuştu.

5 / 14 Ayrıldıkları ay, Tom Brady ile Gisele Bündchen sevgili oldu. Bridget Moynahan, oğlu Jack’i Ağustos 2007’de dünyaya getirdi.

6 / 14 Bündchen, Moynahan’ın hamilelik skandalını “Kolay zamanlar değildi” diye anlatırken, Jack’in dünyaya gelmesini mutluluk verici olarak nitelendirdi.

7 / 14 Ünlü model, “Jack ve Tom için orada olmak istedim. Hayatlarını yoluna sokmak ve yakın ilişki kurmalarını sağlamak için yardım etmeliydim” diyen Bündchen, Jack’in dünyaya gelmesinin Tom Brady ile bir aile kurmak için kendisine ilham verdiğini söyledi. Bündchen, tüm çocuklarının birbirine yakın yaşlarda olmasını istediğini de söyledi.

8 / 14 Bündchen ve Brady 2009 yılında evlendi ve şimdi sekiz yaşında Benjamin ve beş yaşında Vivian adlı iki çocukları var.

9 / 14 Bündchen kitabında ayrıca hayatının bir döneminde intihar etmeyi düşündüğünü de yazdı.

10 / 14 “Yüzümdeki gülümseme göstermelikti. Oysa yıllar boyunca depresyonla mücadele ettim. Kendimi güçsüz hissediyordum. Dünyanız gittikçe küçülüyor ve siz nefes alamıyorsunuz. Bu benim hayatım boyunca hissettiğim en kötü şeydi” diyen ünlü model, “Her şey beni öldürmek istiyordu. Önce uçaklardı, sonra asansörler. Ardından tüneller, oteller, çekim yapılan stüdyolar ve arabalar geldi. Sonra bunlara benim kendi evim de eklendi. Her şey bir kafes haline geldi. Ben de o kafesin içinde birazcık hava için çırpınan bir hayvana dönüştüm. Bir çıkış yolu göremiyordum ve bir gün daha bu şekilde hissetmeye dayanamıyordum” ifadelerini kullandı.

11 / 14 “Bu karamsar ruh haline Leonardo DiCaprio ile ilişkim sırasında girdim” diyen Bündchen, “Sigara ve içkiden uzaklaşma kararı verdiğim sırada ilişkim de bitti. DiCaprio, beni yalnız hissettiriyordu” notunu yazdı.

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