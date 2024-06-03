İsrailliler hakkında çok sert karar! O ülkeye giremeyecekler

Dünya turizminin en önemli ve gözde yerlerinin başında gelen Maldivler, İsrail'e çok ağır bir yaptırım kararı almanın kıyısında. Nüfusun çoğunluğunun Müslümanlardan oluştuğu Maldivlerde İsrail pasaportlarına yasak getirilmesi an meselesi.

İSRAİL PASAPORTLARINA YASAK GÜNDEMDE

Sözcü TV'nin haberine göre, Lüks tatil köyleri ve berrak deniziyle bilinen Maldivler'in Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun ofisinden bir sözcü, İsrail pasaportlarına yasak getirmeye karar verildiğini duyurdu.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler lideri Muizzu'nun sözcüsü yeni yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda detay vermedi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Buna karşılık İsrail Dışişleri Bakanlığı Pazar günü İsrail vatandaşlarına Maldivler'e seyahat etmemelerini tavsiye etti. İsrail bakanlığı bu tavsiyenin çifte vatandaşlığa sahip İsraillileri de kapsadığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Halihazırda ülkede bulunan İsrail vatandaşlarının ülkeyi terk etmeyi düşünmeleri tavsiye edilir, zira herhangi bir nedenle sıkıntıya düşmeleri halinde yardımcı olmamız zor olacaktır” denildi.







