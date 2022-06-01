Dünyanın en büyük bitkisi şaşkına çevirdi! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor

Dünyada ilgi çeken çok sayıda bitki türü var. Ancak Avustralya kıyılarında çalışmalar yapan araştırmacılar, şans eseri dünyanın en büyük bitkisini buldu.

4500 YAŞINDA, 20 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

BBC'nin haberine göre; Bilim insanları, genetik testleri kullanarak Batı Avustralya'daki büyük bir sualtı çayırının aslında tek bir bitki olduğunu belirledi. Bitkinin az 4.500 yılda tek bir tohumdan yayıldığına inanılıyor.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılar, deniz yosununun yaklaşık 200 kilometrekarelik bir alanı kapladığını açıkladı. Ayrıca araştırmacılar, deniz yosununun yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapladığını da dile getirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BİTKİSİ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Ekip, Perth'in yaklaşık 800 km kuzeyindeki Shark Bay'deki keşfe aslında tesadüfen rastladı. Çünkü Avustralya kıyılarında yaygın olarak bulunan türlerin (şerit otu olarak da bilinir) genetik çeşitliliğini anlamak için yola çıkmışlardı.

Araştırmacılar, körfez boyunca sürgünler topladı ve her bir örnekten bir "parmak izi" oluşturmak için 18.000 genetik işaretçiyi inceledi. Amaçları aslında çayırı kaç bitkinin oluşturduğunu keşfetmekti. Ancak şaşırtıcı bir şekilde tek bir bitkiden oluştuğunu fark ettiler.

Çalışmanın baş yazarı Jane Edgeloe, "Cevap bizi şaşırttı, sadece bir tane vardı! Sadece bir bitki Shark Bay'de 180 km'den fazla genişleyerek onu dünyadaki bilinen en büyük bitki haline getirdi" dedi.

Bitki ayrıca, körfez boyunca değişken koşullara sahip yerlerde büyüdüğü için dayanıklılığıyla da dikkat çekici olarak nitelendirildi.

Araştırma, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlandı.

