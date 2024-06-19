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    4. Dünyanın en büyük diline sahip! Guinness rekortmeni dilini görenlerin yaptığı kaba şakalardan dert yandı

    Dünyanın en büyük diline sahip! Guinness rekortmeni dilini görenlerin yaptığı kaba şakalardan dert yandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.06.2024 14:06
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    Sacha Feiner dünyanın en büyük dili rekorunu kazanarak adını Guiness'e yazdırmayı başardı. Ancak rekortmen isim dilinin boyutu nedeniyle sıklıkla cinsel şakaların hedefi olduğunu söyleyerek bu durumdan dert yandı.

    Dünyanın en büyük diline sahip! Guinness rekortmeni dilini görenlerin yaptığı kaba şakalardan dert yandı

    Belçikalı Sacha Feiner 17 cm'lik dili sayesinde dünyanın en büyük dili rekorunu elinde bulunduruyor. Guinness Dünya Rekorları Instagram sayfasına göre dilinin genişliği golf topu ile tenis topu çapı arasında. Rekortmenliğinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Feiner ise sıklıkla rekorunu duyanların uygunsuz şakalar yaptığını söyledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Feiner'in rekoruna dair yorumlarını iletmekten geri durmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir dişçinin en büyük kabusu olabilir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yenebilirim. Alerji reaksiyonumu başlatayım" yorumunu yaptı.


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