Dünyanın en büyük diline sahip! Guinness rekortmeni dilini görenlerin yaptığı kaba şakalardan dert yandı

Belçikalı Sacha Feiner 17 cm'lik dili sayesinde dünyanın en büyük dili rekorunu elinde bulunduruyor. Guinness Dünya Rekorları Instagram sayfasına göre dilinin genişliği golf topu ile tenis topu çapı arasında. Rekortmenliğinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Feiner ise sıklıkla rekorunu duyanların uygunsuz şakalar yaptığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Feiner'in rekoruna dair yorumlarını iletmekten geri durmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir dişçinin en büyük kabusu olabilir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yenebilirim. Alerji reaksiyonumu başlatayım" yorumunu yaptı.