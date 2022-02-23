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Dünyanın en büyük kaşlarına sahip sosyal medya fenomeni Anzhelika Protodyakonova görenleri şaşırtıyor! “Bu nasıl oluyor?”

23.02.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kaşlarına sahip sosyal medya fenomeni Anzhelika Protodyakonova, değişik kaş modeli sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Rusya’da yaşayan 24 yaşındaki isim, büyük kaşları sayesinde sosyal medya viral olmayı başardı. Moda bloggerı olarak ünlenen Protodyakonova, toplumdaki herkesten farklı olmak için böyle bir yol seçtiğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük kaşlarına sahip sosyal medya fenomeni Anzhelika Protodyakonova görenleri şaşırtıyor! “Bu nasıl oluyor?”

Rusya’da yaşayan 24 yaşındaki bir kadın, değişik kaç modeli sayesinde sosyal medyanın popüler isimlerinden biri haline dönüştü. Otobüste bir yolcunun resmini çekip sosyal medya paylaşmasından sonra dikkatleri çeken Protodyakonova, “Ben Anzhelika. Kaşlarım sayesinde bir yıldız oldum. Bu tamamen benim yaratıcılığımın ürünüydü. İnsanların bu kadar ilgi göstermesini beklemiyordum. Gerçekten çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

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“HER ZAMAN KULLANMIYORUM”

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Çocukluğundan beri alışılmışın dışında bir görüntüye sahip olmak istediğini dile getiren Protodyakonova, 20’li yaşlarında bu kaş şeklini bulduğunu ve kendisine çok yakıştırdığını ifade etti. Genellikle kaşlarını alnının tamamını kaplayacak şekilde boyadığını söyleyen Protodyakonova, “Spor yaparken bunu yapmıyorum. Çünkü gerçekten sıcakta zor oluyor. Ancak onun dışında aklına gelebilecek her durumda bu şekildeyim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya
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