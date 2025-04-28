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Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir ve özellikleri nelerdir?

Dünya genelinin yaklaşık %71'inin sudan oluştuğu bilinirken, geri kalan bölümünde kıtalar ve adalar yer almaktadır. Dünyadaki su kütlelerinin ne kadar büyük olduğunu anlamak için çeşitli haritalara bakılabilir. Dünyadaki en büyük okyanusun ne olduğu konusu ise genel kültür bilgisinin yanı sıra coğrafya bilgisinin de artmasına katkı sağlayacaktır. Peki, dünyanın en büyük okyanusu hangisidir ve özellikleri nelerdir?

Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir ve özellikleri nelerdir?
Defne Vera Şahin

İnsan ve diğer birçok canlı için yaşamın devam edebilmesi için su oldukça önemli bir maddedir. Dünyanın da neredeyse %71'i sularla kaplıdır. Dünyanın büyük bir bölümünün su kitlelerinden oluşması yerküre üzerinde irili ufaklı pek çok kara parçasının oluşmasını da sağlamıştır. Su kütlelerinin en büyükleri okyanuslar ve denizler olarak adlandırılır. Ülkemizin de 3 tarafının denizlerle çevrili olduğu düşünüldüğünde suyun dünyada birçok alanda var olduğunu kestirmek güç değil. Bunlar arasında yer alan okyanuslar dünya üzerindeki en büyük su oluşumlarıdır. Bu açıdan içerisinde yaşayan canlılar ve mikroorganizmalar konusunda da sık sık incelenen detaylı coğrafik alanlardır.

Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?

Dünyanın en büyük okyanusu adında da anlaşılacağı üzere Büyük Okyanus diğer adıyla Pasifik Okyanusu'dur. Dünyanın en büyük okyanusu olduğu için bu isimle tanımlanmaktadır. Büyük Okyanus Asya, Amerika ve Okyanusya kıtaları arasında bulunan bir su kütlesidir.

Okyanusa Pasifik ismini veren kişinin İspanya Krallığı için dünyayı gezen Portekizli denizci Ferdinand Magellan olduğu bilinmektedir. Magellan, Macellan Boğazı olarak da bilinen yeri keşfetmiştir. Magellan, yolculuğu esnasında Büyük Okyanus sularına girdiği an, çevrenin şaşırtıcı derecede sakin olduğunu fark etmiş ve bundan ilham alarak okyanusa Latin pacificus’tan 'sakin' anlamında kullanılan “Pasifik” adını vermiştir.

Büyük Okyanus'un güneyinde Antarktika kıtası bulunur. Okyanusun 3.000-3.500 metre derinliklerindeki sıcaklığın 2 °C derecenin altında olduğu bilinmektedir.

Büyük Okyanus'ta irili ufaklı yaklaşık 20.000 adet ada olduğu görülmektedir. Büyüklüğü ile kıyaslandığında ise toplam yüz ölçümünün sadece %1 kadarı karadan oluşur. Bunlar Japonya, Endonezya ve Yeni Gine vb. gibi volkanik adalardır. Bu adalar ise "ateş çemberi" olarak adlandırılır.

Büyük Okyanus'un derinliği

Büyük, çukur bir bölgenin aşağıya doğru ilerlemesi, coğrafya terimi olan derinlik ölçülerini ifade etmektedir. Dünya üzerindeki su kütleleri olan ırmakların, denizlerin, göllerin ve okyanusların ayrı ayrı derinlik ölçüleri olur. Büyük Okyanus'un azami derinliği 11.022 m olarak bilinmektedir. Buradaki azami derinlik en fazla, en üst ve en uç sınır anlamında kullanılmaktadır. Büyük Okyanus'un ortalama derinliği ise 4.280 m olarak ölçülmüştür.

Büyük Okyanus da kapladığı alan yani yüz ölçümü itibarıyla dünyanın en büyük okyanusudur. Dünya üzerindeki en büyük okyanus olduğu düşünüldüğünde 165.200.000 km² bir alana sahip olduğu bilgisine ise şaşırmamak gerekir. Dünyada meydana gelen depremlerin %90'ı ve büyük çaplı depremlerin %80'i Pasifik bölgesinde görülür. Bunun başlıca sebebi Büyük Okyanus'un oldukça derin bir yapıya sahip olmasıdır.

Büyük Okyanus'a kıyısı olan yerlere bakıldığında çok sayıda ülke olduğu görülür. Bunlar arasında; Rusya, Kuzey ve Doğu Asya, Kuzey Kore, Japonya, Çin, Güney Kore, Tayvan, Makao, Hong Kong, Filipinler, Vietnam, Güney Doğu Asya, Kamboçya, Endonezya, Doğu Timor, Singapur, Tayland, Brunei, Malezya gibi ülkeler Büyük Okyanus kıyılarıdır.

Büyük Okyanus'ta yaşayan canlılar balinalar, deniz kaplumbağaları, deniz su samurları ve deniz aslanları gibi türler olarak sıralanabilir.

Normal şartlarda dengeli bir şekilde devam eden okyanus yaşamı, insanların ekosistem ile oynaması yüzünden olumsuz yönde etkilenmektedir. Bilhassa Güney Pasifik ve Güney Çin denizlerinde yaşanan petrol kirliliği deniz canlılarını olumsuz etkilemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Okyanus okyanus
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