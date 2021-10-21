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Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen fenomenden şaşırtan itiraf: Cinsel organımı tanıyamıyorum

21.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan 24 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak için 5 yıldır sayısız estetik operasyon geçirdi. Onlarca kez bıçak altına yatan Magdale, cinsel organına şekil vermek için geçirdiği estetik operasyon sırasında neredeyse ölmek üzere olduğunu itiraf etti. Bu operasyondan sonra cinsel organını tanımakta zorlandığını açıklayan fenomen, estetik ameliyatlara devam edeceğini söyledi.

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen fenomenden şaşırtan itiraf: Cinsel organımı tanıyamıyorum

24 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni diğer insanlardan farklı olmak için sayısız estetik operasyon geçirdi. Estetik operasyon sürecine göğüslerini büyütmekle başlayan Magdalene sonrasında kendisine engel olamadı ve kısa sürede bir estetik bağımlısına dönüştü. Sınırları aşma arzusunun onu tuhaf bir anatomik yapısına büründürdüğünü söyleyen fenomen isim, dünyanın en büyük vajinası rekorunu kimseye bırakmamak için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

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“NEREDEYSE ÖLÜYORDUM”

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Cinsel organını büyütmek son yaptırdığı estetik ameliyatın son derece riskli geçtiğinden söz eden Magdale, “Ameliyat sırasında nakledilen kana karşı alerjik reaksiyon gösterdim. Bu neden çok fazla kan kaybettim. Bu hayatıma mal oluyordu” dedi.

Ameliyatta oluşan komplikasyonlar nedeniyle şu anda cinsel organının istediği şekilde olmadığını ifade eden Magdale, yeni estetik operasyonlar için şimdiden araştırmalarını başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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