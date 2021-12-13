Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en büyük yanaklarına sahip modeli Anastasia Pokreshchuk, estetik operasyonlardan önceki halini paylaştı

Dünyanın en büyük yanaklarına sahip modeli Anastasia Pokreshchuk, estetik operasyonlardan önceki halini paylaştı

13.12.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, "dünyanın en büyük yanaklarına" sahip olmasıyla tanınıyor. Estetik ameliyatları sayesinde sosyal medyada kısa sürede ünlenen Pokreshchuk, merak eden takipçileri için gençlik fotoğrafını paylaştı.

Dünyanın en büyük yanaklarına sahip modeli Anastasia Pokreshchuk, estetik operasyonlardan önceki halini paylaştı

Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Anastasia Pokreshchuk, elmacık kemiklerinin büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. Elmacık kemiklerinin büyük olduğunu düşünenlere, “Yanaklarımın çok büyük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama benim gözümde hala çok küçükler. Yakında tekrar işlem yaptırmam gerek” sözleriyle seslenen fenomen, doğallıktan uzak estetik operasyonları nedeniyle çoğu zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor. 32 yaşındaki Ukraynalı model yanak dolgusu bağımlısı olmadan önce ince bir yüze ve parlak bir cilde sahipti.

Estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildiEstetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildi

EN DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTI

2

İlk estetik ameliyatını 26 yaşındayken yaptırdığını dile getiren Pokreshchuk’un dolgu ve botoks bağımlılığı bulunuyor. Saçlarını Barbie bebeğe benzemek için pembe boyatan Pokreshchuk, takipçileriyle 16 yaşındaki estetiksiz halini paylaştı. Paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplayan Pokreshchuk sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı eski halini daha çok beğenirken bir kısmı ise estetik ameliyatların onu daha güzelleştirdiğini söyledi.

Kimse onu durduramıyor! Estetik ameliyat bağımlılığı bulunan Allegra Cole, sosyal medyada viral olduKimse onu durduramıyor! Estetik ameliyat bağımlılığı bulunan Allegra Cole, sosyal medyada viral oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yokDünyanın en güzeli! Bu karede Photoshop yok
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Kimse onu durduramıyor! İç çamaşırı bedeni bile bulamıyorKimse onu durduramıyor! İç çamaşırı bedeni bile bulamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

256 yıl yaşadığı iddia edildi! Tarihin en gizemli insanı oldu

256 yıl yaşadığı iddia edildi! Tarihin en gizemli insanı oldu

Hâlâ gizemi çözülemedi! Herkes onu arıyor

Hâlâ gizemi çözülemedi! Herkes onu arıyor

Kimse onu durduramıyor! İç çamaşırı bedeni bile bulamıyor

Kimse onu durduramıyor! İç çamaşırı bedeni bile bulamıyor

Saniyeleri içinde çekti! İki poz arasında farkları ifşa etti

Saniyeleri içinde çekti! İki poz arasında farkları ifşa etti

İlginizi Çekebilir

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Çocuklara eğlenceli zamanlar vadeden 250 TL altı çizim tablet modelleri

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Ortak nişanlısı olan ikizlerinden itiraf: “Aynı anda hamile...”

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Yıllar sonra o sahneyi itiraf etti: Tamamen çıplaktık ve bant...

Fulya Öztürk neden yok?

Fulya Öztürk neden yok?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.