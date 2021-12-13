Dünyanın en büyük yanaklarına sahip modeli Anastasia Pokreshchuk, estetik operasyonlardan önceki halini paylaştı

Ukrayna'nın Kiev kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Anastasia Pokreshchuk, elmacık kemiklerinin büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. Elmacık kemiklerinin büyük olduğunu düşünenlere, “Yanaklarımın çok büyük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama benim gözümde hala çok küçükler. Yakında tekrar işlem yaptırmam gerek” sözleriyle seslenen fenomen, doğallıktan uzak estetik operasyonları nedeniyle çoğu zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor. 32 yaşındaki Ukraynalı model yanak dolgusu bağımlısı olmadan önce ince bir yüze ve parlak bir cilde sahipti.

EN DOĞAL HALİNİ PAYLAŞTI

İlk estetik ameliyatını 26 yaşındayken yaptırdığını dile getiren Pokreshchuk’un dolgu ve botoks bağımlılığı bulunuyor. Saçlarını Barbie bebeğe benzemek için pembe boyatan Pokreshchuk, takipçileriyle 16 yaşındaki estetiksiz halini paylaştı. Paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplayan Pokreshchuk sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcıların bir kısmı eski halini daha çok beğenirken bir kısmı ise estetik ameliyatların onu daha güzelleştirdiğini söyledi.



