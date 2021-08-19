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Estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildi

19.08.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Tara Jayne McConachy isimli hemşire Barbie bebeğe dönüşmek için sayısız kez estetik operasyon geçirdi. Hala istediği bedene sahip olmadığını belirten hemşireye yeni estetik operasyonu için izin verilmedi. Çareyi ise televizyonda aradı.

Estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildi

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tara Jayne McConachy, kusursuz beden görüntüsüne ulaşmak için adeta dünyayı dolaştı. Çeşitli ülkelerde geçirdiği operasyonlara toplam 100 bin dolar ödediğini açıklayan McConachy, beş ayrı meme büyütme prosedürü, kalça implantları, burun ucu rinoplastisi, kaplama, botoks ve dolgular yaptırdıktan sonra kozmetik cerrahiye 'bağımlı' olduğunu itiraf etti.

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DAHA FAZLA ESTETİK AMELİYAT İSTEDİ

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Göğüslerini büyütmek için bir kez daha doktorların kapısını çalan McConachy bu kez kilosu nedeniyle reddedildi. 45 kio olduğu ve vücudunun daha fazla implant taşıyamayacağını ifade eden doktorlara rağmen McConachy, hayalindeki vücuda kavuşmak için televizyona çıktı. Şov programında daha fazla estetik operasyona ihtiyacı olduğunu anlattı.

İşte McConachy'in estetik operasyonlardan önceki ilk hali;

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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