Estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildi

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tara Jayne McConachy, kusursuz beden görüntüsüne ulaşmak için adeta dünyayı dolaştı. Çeşitli ülkelerde geçirdiği operasyonlara toplam 100 bin dolar ödediğini açıklayan McConachy, beş ayrı meme büyütme prosedürü, kalça implantları, burun ucu rinoplastisi, kaplama, botoks ve dolgular yaptırdıktan sonra kozmetik cerrahiye 'bağımlı' olduğunu itiraf etti.

DAHA FAZLA ESTETİK AMELİYAT İSTEDİ

Göğüslerini büyütmek için bir kez daha doktorların kapısını çalan McConachy bu kez kilosu nedeniyle reddedildi. 45 kio olduğu ve vücudunun daha fazla implant taşıyamayacağını ifade eden doktorlara rağmen McConachy, hayalindeki vücuda kavuşmak için televizyona çıktı. Şov programında daha fazla estetik operasyona ihtiyacı olduğunu anlattı.

İşte McConachy'in estetik operasyonlardan önceki ilk hali;



