Kimse onu durduramıyor! Estetik ameliyat bağımlılığı bulunan Allegra Cole, sosyal medyada viral oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Orange Country bölgesinde yaşayan 52 yaşındaki Allegra Cole, kum saati görüntüsüne erişmek ve yaşayan bir Barbie olmak için sayısız estetik ameliyat oldu. Belinin daha ince gözükmesi için kalçasını ve göğüslerini büyüten kadın estetik ameliyatlarına servet ödedi. Cole’in kozmetik prosedürleri arasında karın germe, Brezilya kalça kaldırma ameliyatı, dudak dolgusu ve botoks yer aldı. Değişimi için sadece ilk adımları attığını dile getiren Cole, işlemlere devam edeceğini duyurdu.

“ARTIK İÇ ÇAMAŞIRLARIM OLMUYOR”

Kalça büyütme prosedürünün sonrasında kendisine uygun iç çamaşırı bedeni bulamadığını dile getiren Cole, kendi takımlarını oluşturmaya başladı. Sosyal medya hesabından estetik ameliyat prosedürlerine dair bilgi veren Cole Ocak ayında yeni bir işlem için hazırlandığını belirtti.

Cole’in takipçilerinin büyük bir bölümü onu değişimi konusunda teşvik eden yorumlar yaptı. Ancak Cole’in görüntüsünü beğenmeyenlerin ve sert yorumlarını iletenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Kullanıcılardan biri doktorların bu duruma devam etmesine anlam veremediğini söylerken, takipçilerinin bazıları ise altıncı ameliyat için heyecanlandıklarını ifade etti.



