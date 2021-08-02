Dünyanın en büyük yangınları! Tarih boyunca büyük yangınlarla başa çıkmak için neler yapıldı?

Yangınlar çeşitli nedenlerle yüzyıllar boyunca birbirinden değişik ülkelerde ve noktalarda kendisini gösterdi. İnsanlar ya da doğal nedenlerle çıkan yangınlar ekolojik birçok zarara neden oluyor. Canlıların telef olmasının yanında iklim değişikliği ve kuraklık yangınların yol açabileceği felaketler olarak karşımıza çıkıyor. Dünya tarihinde en büyük orman yangınları hangileridir? Dünyada yaşanmış en büyük orman yangınlarının sonucunda neler oldu? Sizler için araştırdık.

CHICAGO YANGINI (1871)

Tarihe büyük Chicago Yangını olarak geçen bu olay 8 Ekim 1871 tarihinden 10 Ekim 1871’e kadar sürdü. Şehrin güneybatısında bulunan 137 Dekoven Caddesi’nde başlayan yangına bir ineğin neden olduğu iddia edildi. 2 gün süren yangında tarihsel kayıtlara göre 300 kişi hayatını kaybetti ve 100 bin kişi evsiz kaldı. 17 binden fazla yapı yıkılı ve yaklaşık 200 milyon dolarlık hasar meydana geldi.

PESHTIGO YANGINI (1871)

Büyük Chicago Yangını ile aynı anda başlayan ve kontrol altına alınması uzun süren Peshtigo Yangını, Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin bölgesinde çıktı ve Kapı Yarımadası'nın güney yarısının çoğu ile Michigan'ın Yukarı Yarımadası'nın bitişik kısımlarını da etkisi altına aldı. Yangında 1 milyon 200 bin dönümlük alan yandı. Tarihin en ölümcül yangınlarından biri olarak kabul edildi ve kaynaklara göre 1.500-2.500 kişi hayatını kaybetti.

BÜYÜK LONDRA YANGINI (1966)

2 Eylül 1966 tarihinde Londra’nın orta kesiminde başlayan yangın üçüncü günün sonunda tüm kenti etkisi altına aldı. Yangın ilk olarak bir ekmek fırınında başladı. Önlemlerin gecikmesi ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Romalılar döneminden kalma kent duvarlarının içinde kalan Orta Çağ Londra'sını tahrip eden yangın soyluların yaşadığı bölge olan Westminster'ı ve dönemin kralı II. Charles'ın bulunduğu Whitehall Sarayı'nı ve gecekondu mahallelerini tehdit etti fakat yıkıma sebep olmadı. Felaket, hem Londra'ya ve hem de Londra ağır etkiler bıraktı. Bu felaketten sonra Londra, yangından önceki biçimine uygun olacak şekilde yeniden planlandı ve inşa edildi.

BÜYÜK ATEŞ (BIG BURN-1910)

1910 yılının yazında çıkan yangın Kuzey Idaho ve Batı Montana, Doğu Washington ve Güneydoğu Britanya Kolombiya'sını etkisi altına aldı. Yangın tarihe Büyük Ateş, Büyük Yangın ya da Şeytanın Süperge Ateşi olarak geçti. Yanan alanlar arasında Bitterroot, Cabinet, Clearwater, Coeur d'Alene, Flathead, Kaniksu, Kootenai, Lewis ve Clark, Lolo ve St. Joe Ulusal ormanlarının büyük bir kısmı yer aldı. Büyük yangın ile 3 milyon dönüm arazi kül oldu. Çoğu itfaiyeci olan 87 kişi hayatını kaybetti.

BÜYÜK YANGIN (1919)

1919 yılında Kanada’nın Edmonton şehrinin kuzeyinde başlayan orman yangınında tam 5 milyn dönüm arazi kül oldu. Ahşap endüstrisinde kullanılmak için kesilen ağaçlarda alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Yüzlerce insan evsiz kaldı. 11 kişi ise hayatını kaybetti.

KARA CUMA YANGINI (1939)

13 Ocak 1939 tarihinde Avustralya’nın Victoria kentinde kuraklık ve şiddetli rüzgar günlerce süren bir felakete imza attı. Çıkan yangından yaklaşık 5 milyon dönüm arazi yandı ve 71 kişi hayatını kaybetti. Bu yangından sonra toprak verimliliği ve su rezervleri olumsuz yönde etkilendi.

CHINCHAGA YANGINI (1950)

2 Haziran 1950’de Kanada’nın Britanya Kolombiya’sında başlayan küçük bir yangın adeta felakete dönüştü. Yerleşim bölgesinden 15 kilometre uzakta başlayan yangın ilk başta önemsemedi. Ancak birkaç gün içinde yangının devasa bir bouyuta ulaşması herkesi tedirgin etti. Tam 222 gün devam eden yangında 245 kilometre uzunluğunda bir orman şeridi kül oldu.

MANITOBA YANGINI (1989)

1989 yılı Kanada’nın Manitoba eyaleti için kara bir tarihe dönüştü. Çıkan büyük orman yangınında 8 milyon dönümlük alan küle dönüştü. Aşırı kuraklık ve insanların etkisiyle çıkan yangında birçok ev yandı.

SİBİRYA TAYGA YANGINI (2003)

Sibirya’da artan sıcaklık ve donmuş toprakların erimesi nedeniyle orman yangınları başladı. 2003 yılında tarihin en büyük orman yangınlarından biri Sibirya’da çıktı. Sibirya Tayga yangınında tam 47 milyon dönümlük orman yanarak kül oldu. Uydu görüntülerinde tüm Avrasya'nın duman altında kaldığı görüntülendi. Bu yangın ozon tabakasının incelmesinde büyük bir rol oynadı.

BOLİVYA ORMAN YANGINI (2010)

18 Ağustos 2010 tarihinden 1.5 milyon hektarlık orman yandı. Yangınları durdurma konusunda ekipmanları yetersiz kalan Bolivya hükümeti, Brezilya ve Arjantin’den su uçağı için yardım istedi. Bolivya’da 2010 yılında 47 binden fazla yangın çıktı. Yaklaşık 4 milyon hektarlık alan yandı.

AVUSTRALYA ORMAN YANGINLARI (2019-2020)

2019 yılının Haziran ayında başlayan yangın 240 gün sürdü. Yaklaşık 8 milyon hektarlık alanı kapsayan ve ülkenin güneydoğusundaki başlayan orman yangınlarında 2500'den fazla bina kullanılmaz hale geldi. 28 kişi hayatını kaybetti.1,1 milyardan fazla hayvan yaşamını yitirdi.



