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Dünyanın en çok izlenen insanı Ryan Kaji, servetiyle dudak uçuklatıyor

29.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın hayatın her alanında hızlı bir şekilde yayılmasıyla beraber uygulamalar üzerinden para kazanan fenomenlerin sayısı da artmaya başladı. Dünyanın en genç milyoneri de bir fenomen. YouTube’da çektiği oyuncak tanıtım içerikleri sayesinde kısa sürede ünlenen Ryan Kaji, henüz 10 yaşında olmasına rağmen milyonlarca dolar kazanarak Forbes’in en zenginler listesinde yerini aldı.

Dünyanın en çok izlenen insanı Ryan Kaji, servetiyle dudak uçuklatıyor

10 yaşındaki Ryan Kaji isimli YouTuber, dünya tarihinde bugüne kadar dijital platformlar üzerinden en çok izlenen insan unvanını taşıyor. Ailesinin yardımıyla 3,5 yaşından beri yürüttüğü 9 ayrı YouTube kanalındaki videolar, 48 milyar 597 milyon 844 bin kez izlendi. İzlenme rekorunun yanında Kaji, üst üste üç yldır YouTube’un en fazla para kazanan çocuk yıldızı konumunda. Forbes’a göre sadece geçen yıl 30 milyon dolar kazandı. Bu gelirinin büyük bir bölümü kendi adına Skechers, Roblox gibi markaların ürettiği ürünlerden elde ediliyor. Bu ürünler arasında çocuk yatakları, saatler, su şişeleri, mobilyalar ve tabii ki oyuncaklar var.

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3,5 YAŞINDA YOUTUBER OLMAYA KARAR VERDİ

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2015 yılında annesine YouTuber olmak istediğini dile getirdiğinde henüz 3.5 buçuk yaşında olan Kaji, çocuklara yönelik içerikler sayesinde bir anda popülerleşti. Fen Bilgisi öğretmeni olan annesi ve eşi Shion aslında o dönemde YouTube’a içerik üretme fikrindeydi ancak bir türlü türüne karar verememişti. Kaji’nin teklifinden sonra aile hep birlikte bir kanal açtı. Kaji kısa sürede yüksek bir popülerliğe ulaştı. Bu nedenle annesi ve babası işinden istifa ederek tam zamanlı olarak içerik üreticiliği yapmaya başladı.

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