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Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmadan milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen: Khaby Lame

06.10.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomenleri sosyal medyanın etkili olmasıyla beraber gün geçtikçe ünleniyor. TikTok’un en çok takipçiye ulaşan hesaplarından birini sahibi olan Khaby Lame ise tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi. Fenomenliğinin sırrı ise sosyal medyada verdiği sessiz tepkilerin altında yatıyor.

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmadan milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen: Khaby Lame

TikTok uygulamasının etkinlik alanın artmasıyla beraber Instagram ve Facebook’un tahtı sallanmaya başladı. TikTok videoları çekmek günümüzün yeni akımı haline geldi. Özellikle pratik yaşam tüyolarının verildiği TikTok hesapları kısa sürede sosyal medyanın merkezi haline geldi. TikTok uygulamasında gün içinde fazlaca zaman geçiriyorsanız Khaby Lame'i mutlaka görmüşsünüzdür. Hayatı kolaylaştıran pratik yaşam videolarını denediği içerikler üreten Lame, aslında bunların daha uğraştırıcı olduğunu gösteren tepkileri onun popülerleşmesini sağladı.

FABRİKA İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

9 Mart 2000'de Senegal'de dünyaya gelen Lame, henüz küçük yaşlardayken ailesiyle birlikte İtalya'ya göç etti. Okuldan mezun olduktan sonra bir fabrikada tezgah operatörü olarak çalışmaya başladı. 2020 yılına kadar oldukça normal ve sıradan bir hayat yaşadı. Koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına alması ve işten kovulmasıyla beraber bütün yaşamı değişti. İşten kovulunca babası yeni bir iş araması konusunda onu sıkıştırsa da o TikTok çekmeye karar verdi. Gerçek anlamda adını duyurması, 2021'in Nisan ayında 'pratik hayat tüyoları'na çektiği tepki videolarıyla oldu. Videolarında hiç konuşmamasıyla kendine has bir tarz yaratan Lame, İtalya’da en fazla takip edilen Gianluca Vacchi'yi geride bıraktı.

ZİRVEYİ ZORLUYOR

Lame, şu anda TkTok’taki en popüler ikinci kullanıcı durumunda yer alıyor. Dünya genelinde en çok takipçiye sahip olan isim ise hala Kaliforniya’da yaşayan Charli D'Amelio. Lame’nin sık sık ablası Dixie ile birlikte dans videoları paylaşan Charli D'Amelio’yu geçeceği düşünülüyor. İkilinin hayranları kimin öne geçeceğini görebilmek için canlı sayım yayınları bile açtı. Merak ediyorsanız; Charli'nin TikTok'ta şu anda 144 milyon takipçisi bulunuyor.

KENDİNE HAS TARZIYLA DİKKATLERİ ÇEKİYOR

Lame’nin ağzını açmadan olaylara verdiği tepkiler kısaca SMH (shaking my head/Kafamı sallıyorum) ismiyle anılıyor. Lame pratik yaşam tüyolarını deneyimledikten sonra kafa sallama ya da göz devirme hareketiyle kameraya selam veriyor. Bu hareketler onun imzası olarak kabul edilirken sosyal medya kullanıcıları ise sık sık Lame’yi capslere konu ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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