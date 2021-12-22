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Dünyanın en çok piercing takan adamı ünvanını kazandı! Cinsel organında bile 278 tane var

22.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

61 yaşındaki Rolf Buchholz, vücudunun büyük bölümü kaplayan piercingleri sayesinde Guinness Rekorları Kitabı’na girmeyi başardı. Vücudunda yüzlerce piercingi bulunan Alman adam sadece cinsel organında 278 piercingi olduğunu söyledi. Piercinglerin seks hayatını olumlu yönde etkilediğinden söz eden Buchholz’un vücudunda ise toplam 453 piercing var.

Dünyanın en çok piercing takan adamı ünvanını kazandı! Cinsel organında bile 278 tane var

Dünyanın en çok piercing yaptıran erkeği olarak bilinen 61 yaşındaki Rolf Buchholz, vücunda bulundurduğu toplam 453 piercingle Guinness rekortmeni. Almanya’nın Dortmund şehrinde yaşayan Buchholz, piercinglerinin yanında gözbebekleri de dahil olmak üzere onlarca dövmeye ve kafasında boynuz şeklinde bir implant taşıyor.

İlk piercingini 40 yaşında yaptıran Buchholz, özellikle cinsel organında bulunan metallerin hayatını olumsuz etkilemediğini söyledi. Hala normal bir cinsel hayatı olduğunu belirten dünya rekortmeni, “Hiç sorun değil. Bir sorun olsaydı onlardan çoktan kurtulmuştum” dedi.

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“SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞÜMÜ DEĞİŞTİRDİ”

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Vücut modifikasyonu sürecine 40 yaşından sonra başladığını dile getiren Buchholz, vücudunda en çok acıyan bölgenin avuç içi olduğunu söyledi. Buchholz, “En acı verici modifikasyonum avuç içi dövmemdi. Bu yenilikler sadece dış görünüşümü değiştirdi” dedi.

Hayatı boyunca en çok seyahatler sırasında zorluk yaşadığını dile getiren Buchholz’un özellikle havaalanlarındaki metak dedektörlerle başı dertte. Sık sık havaalanı görevlilerinin uçağa kadar kendisine eşlik ettiğinden söz eden Buchholz, görünüşüne alışkın olmayan insanların bakışlarına maruz kaldığını dile getirdi.

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