Piercing yaptırdı! Kulağında çıkan sert dokulardan sonra şaşkınlık yaşadı

17 yaşından yaptırdığı kıkırdak piercingleri sonrasında yaşadıklarını bir TikTok videosunda anlatan Yasmine Summan kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Paylaşımı milyonlarca kez izlenen genç kadın, vücudunun genetik olarak metallere reaksiyon gösterdiğinden habersizdi. Paylaşımında “17 yaşımdaki ben hiç düşünmeden aynı yıl içerisinde bir sürü kıkırdak piercingleri yaptırdım. Ancak kulaklarımın keloide yatkın olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullanarak yaşadığı durumu ayrıntılarıyla anlattı.

KULAKLARINDA YARALAR OLUŞTU

Deri yaralarında veya cerrahi bir işlem sonrasında ortaya çıkan keloid vücudun metali reddetmesi ya da enfeksiyon kapması olarak ifade ediliyor. Piercinglerinin sonrasında kulaklarının keloide yatkın olduğunu öğrendiğini dile getiren Summan, “Bu çok acı bir tecrübe oldu. Bu durumun hijyenle bir alakası yok. Tamamen genetik bir durum” dedi.

Kulaklarında oluşan keloidlerin geçmesine rağmen yara izleri bıraktığını anlatan Summan, bu izleri saçlarıyla kapatıyor. Yaygın bir durum olmadığı için daha öncesinde herhangi bir bilgisi olmadığını anlatan Summan, sürecin zor ve acılı olduğunu vurgulayarak takipçilerini uyardı.



