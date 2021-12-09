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Piercing yaptırdı! Kulağında çıkan sert dokulardan sonra şaşkınlık yaşadı

09.12.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutlarında değişiklik ya da farklılık yaratmak isteyen kişilerin büyük bir bölümü piercing ve dövmelere ilgi duyar. Ancak bu işlemlerin mutlaka hijyenik koşullarda yapılması gerekir. Aynı zamanda vücudun alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceği de önceden tespit edilmeli. Yasmine Summan isimli TikTok kullanıcısı, alerjik tepkimeleri hesaba katmayınca ortaya oldukça ilginç bir görüntü çıktı.

Piercing yaptırdı! Kulağında çıkan sert dokulardan sonra şaşkınlık yaşadı

17 yaşından yaptırdığı kıkırdak piercingleri sonrasında yaşadıklarını bir TikTok videosunda anlatan Yasmine Summan kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Paylaşımı milyonlarca kez izlenen genç kadın, vücudunun genetik olarak metallere reaksiyon gösterdiğinden habersizdi. Paylaşımında “17 yaşımdaki ben hiç düşünmeden aynı yıl içerisinde bir sürü kıkırdak piercingleri yaptırdım. Ancak kulaklarımın keloide yatkın olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullanarak yaşadığı durumu ayrıntılarıyla anlattı.

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KULAKLARINDA YARALAR OLUŞTU

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Deri yaralarında veya cerrahi bir işlem sonrasında ortaya çıkan keloid vücudun metali reddetmesi ya da enfeksiyon kapması olarak ifade ediliyor. Piercinglerinin sonrasında kulaklarının keloide yatkın olduğunu öğrendiğini dile getiren Summan, “Bu çok acı bir tecrübe oldu. Bu durumun hijyenle bir alakası yok. Tamamen genetik bir durum” dedi.

kapak piercing

Kulaklarında oluşan keloidlerin geçmesine rağmen yara izleri bıraktığını anlatan Summan, bu izleri saçlarıyla kapatıyor. Yaygın bir durum olmadığı için daha öncesinde herhangi bir bilgisi olmadığını anlatan Summan, sürecin zor ve acılı olduğunu vurgulayarak takipçilerini uyardı.

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