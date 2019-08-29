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Dünyanın en fazla su tüketen ülkeleri belli oldu!

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer alırken, listenin birinci sırasında yer alan ülke Yeni Zelanda oldu.

Dünyanın en fazla su tüketen ülkeleri belli oldu!

Türkiye’deki su tüketim miktarının basın yansımalarına bakıldığında ise bu konunun 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 kere konuşulduğu görüldü.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, su tüketimi ile alakalı medya yansımalarını çıkardı. PRNet ve Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, su tüketimi ile alakalı 2019 yılı başından bugüne kadar 5 bin 596 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise insanlar için su tüketim miktarının önemine değinilirken, doktorların verdiği röportajlarda sağlıklı olmanın bir şartının da su tüketiminden geçtiği dikkat çekti.

Ajans Press’in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre de Türkiye en fazla su tüketen ülkeler arasında 9’uncu sırada yer aldı. Listenin birinci sırasında yer alan ülke de Yeni Zelanda olurken, ilk 10’da yer alan diğer ülkeler sırasıyla ABD, Estonya, Kanada, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Meksika ve Japonya olarak kayıtlara geçti.

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