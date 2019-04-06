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Dünyanın en güçlü kadını: Giti!

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DÜNYA  | 06.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

İran’ın Tebriz kentinde dünyanın en güçlü kadını unvanını alan Giti Musevi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Dünyanın en güçlü kadını: Giti!

İran’ın Tebriz kentinde dünyanın en güçlü kadını unvanını alan Giti Musevi, 12 ton 270 kilogram ve 30 metre uzunluğundaki tırı tek başına çekerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Giti Musevi, İranlı müşavirlerin gözetiminde kayıt altına alınan rekoru ile 'dünyanın en güçlü kadını' unvanını Avustralya’dan alarak İran’a taşıdı.

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Dünyanın en güçlü kadını unvanını alan Tebrizli Giti Musevi, 12 ve 15 ton ağırlığında yolcu uçağı çekerek yeni rekorlar kırmak istediğini söyledi.

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Giti Musevi, 43 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş oldu. Daha önce Avustralyalı bir kadın 2011’de 11 ton 350 kilogram ağırlığında bir tırı çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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İRAN dünyanın en güçlü kadını giti musevi Guinness Rekorlar Kitabı

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