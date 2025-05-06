Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı oldu...

Her yıl güncellenen Henley Pasaport Endeksi'nin 2025 verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportları listesi belli oldu. Bu sıralama, sadece turistik değil iş, eğitim ve yaşamsal fırsatlar açısından da büyük etkiye sahip.

Listenin zirvesinde yer alan pasaportlar yine Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine ait ve Türkiye de bu listede 46. sırada yer aldı. Singapur, tam 195 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla dünyanın en güçlü pasaportu unvanını korurken, Japonya 193 ülkeye, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Güney Kore ve Finlandiya, 192 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip. ABD, 2025’te 186 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile bir sıra gerileyerek 9. sıraya düştü.

İŞTE EN GÜÇLÜ 10 PASAPORT

1- Singapur – 195 ülke

2- Japonya – 193 ülke

3- Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore, İspanya, Finlandiya – 192 ülke

4- Avusturya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, İrlanda, Lüksemburg – 191 ülke

5- Birleşik Krallık, İsviçre, Portekiz, Yeni Zelanda – 190 ülke

6- Avustralya, Yunanistan – 189 ülke

7- Kanada, Malta, Polonya – 188 ülke

8- Çekya, Macaristan – 187 ülke

9- ABD, Estonya – 186 ülke

10- Litvanya, Letonya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri – 185 ülke