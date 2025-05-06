Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı oldu...

Henley Pasaport Endeksi’nin 2025 verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler açıklandı. Türkiye'nin sıralaması bakın kaç çıktı...

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı oldu...

Her yıl güncellenen Henley Pasaport Endeksi'nin 2025 verilerine göre, dünyanın en güçlü pasaportları listesi belli oldu. Bu sıralama, sadece turistik değil iş, eğitim ve yaşamsal fırsatlar açısından da büyük etkiye sahip.

iStock-1129887808

Listenin zirvesinde yer alan pasaportlar yine Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine ait ve Türkiye de bu listede 46. sırada yer aldı. Singapur, tam 195 ülkeye vizesiz giriş hakkıyla dünyanın en güçlü pasaportu unvanını korurken, Japonya 193 ülkeye, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Güney Kore ve Finlandiya, 192 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip. ABD, 2025’te 186 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile bir sıra gerileyerek 9. sıraya düştü.

iStock-1302822323

İŞTE EN GÜÇLÜ 10 PASAPORT

1- Singapur – 195 ülke

2- Japonya – 193 ülke

3- Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore, İspanya, Finlandiya – 192 ülke

4- Avusturya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İsveç, İrlanda, Lüksemburg – 191 ülke

5- Birleşik Krallık, İsviçre, Portekiz, Yeni Zelanda – 190 ülke

6- Avustralya, Yunanistan – 189 ülke

7- Kanada, Malta, Polonya – 188 ülke

8- Çekya, Macaristan – 187 ülke

9- ABD, Estonya – 186 ülke

10- Litvanya, Letonya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri – 185 ülke

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşten çıkarıldığı gün sayesinde tazminat kazandı! Hakimin gerekçesi ise gündemdeİşten çıkarıldığı gün sayesinde tazminat kazandı! Hakimin gerekçesi ise gündemde
Jandarma başında nöbet tutuyor! Bu çiçeği koparan yandıJandarma başında nöbet tutuyor! Bu çiçeği koparan yandı

Anahtar Kelimeler:
Vize pasaport
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’e soruşturma! "Seni köprüde sallandırırım"

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’e soruşturma! "Seni köprüde sallandırırım"

'Zafer' karıştı: Gece yarısı peş peşe paylaşımlar

'Zafer' karıştı: Gece yarısı peş peşe paylaşımlar

Jandarma başında nöbet tutuyor! Bu çiçeği koparan yandı

Jandarma başında nöbet tutuyor! Bu çiçeği koparan yandı

İşten çıkarıldığı gün sayesinde tazminat kazandı! Hakimin gerekçesi ise gündemde

İşten çıkarıldığı gün sayesinde tazminat kazandı! Hakimin gerekçesi ise gündemde

Ünlü hapishane geri mi dönüyor? Trump emri verdi

Ünlü hapishane geri mi dönüyor? Trump emri verdi

Türkiye'de estetik olmuştu! Yabancı kadın kabusu yaşadı

Türkiye'de estetik olmuştu! Yabancı kadın kabusu yaşadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.