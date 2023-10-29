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Dünyanın en güzel kızı Anastasia Knyazeva'nın son hali şaşırttı! Ödül töreni tarzı beğeni topladı

29.10.2023 13:00 | Son Güncelleme:
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Henüz 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen çocuk fenomen Anastasia Knyazeva şimdilerde 12 yaşında. Son hali büyük beğeni toplayan Rus kökenli Anastasia Knyazeva ödül törenine katıldı. Knyazeva'nın tarzı çok beğenildi.

Rus fenomen Anastasia Knyazeva, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine topladı. Türkiye hayranı bir ailenin kızı olan Anastasia, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Güzelliği nedeniyle çok küçük yaşlarda kameralarla tanışan Anastasia Knyazeva, ''yaşayan oyuncak bebek'' sıfatıyla hafızalara kazınmıştı.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Knyazeva bir ödül törenine katıldı.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline yorum yağdı

Tarzı çok beğenilen ünlü ismin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Birçok derginin kapağında yer alan Anastasia Knyazeva, sosyal medyada da büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

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Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Anastasia Knyazeva, birçok global markayla işbirliği yapıyor.

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Knyazeva, 2020 yılında düzenlenen Rus Ulusal Televizyon Ödülleri'nin verildiği TEFI gecesinde yeniden en güzel çocuk seçilmişti.

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