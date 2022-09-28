Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Yaklaşık 14 sene önce dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau, çocukluk haliyle pek çok kişinin sima olarak tanıdığı isimlerden biri oldu... Modellik çalışmalarına devam eden ve sosyal medya hesabından pozlarını yayınlanan Thylane, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ

Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı.

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken model, 6 milyon takipçiye sahip.

"Dünyanın En Güzel Kızı" unvanını 2007'de aldı.

Seneler içerisinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Genç yaşında dünyaca ünlü birçok marka ile işbirliği yaptı.

2015 yılı yapımı Belle & Sebastian: The Adventure Continues filminde Gabriele rolünü canlandırarak modellik kariyerine oyunculuğu da ekledi.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...



