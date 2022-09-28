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Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

28.09.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thylane Blondeau henüz 7 yaşındayken dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti. Şimdilerde 21 yaşında olan Blondeau, değişimiyle gündeme yer alıyor. Kariyerine model olarak devam eden Blondeau, pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Dünyanın en güzel kızı Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Yaklaşık 14 sene önce dünyanın en güzel çocuğu seçilen Thylane Blondeau, çocukluk haliyle pek çok kişinin sima olarak tanıdığı isimlerden biri oldu... Modellik çalışmalarına devam eden ve sosyal medya hesabından pozlarını yayınlanan Thylane, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ VERDİ

Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı.

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken model, 6 milyon takipçiye sahip.

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

"Dünyanın En Güzel Kızı" unvanını 2007'de aldı.

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Seneler içerisinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Genç yaşında dünyaca ünlü birçok marka ile işbirliği yaptı.

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

2015 yılı yapımı Belle & Sebastian: The Adventure Continues filminde Gabriele rolünü canlandırarak modellik kariyerine oyunculuğu da ekledi.

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!

Model Thylane Blondeau iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Model Thylane Blondeau 1 çeyrek altının onsu yaşında
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