Dünyanın en güzeli polisi ilan edildi! “Beni ciddiye almıyorlar” diyerek isyan etti

Her sabah işe gitmeden önce tam bir hazırlık süreci yaşayan Nicola, rutin haline gelen makyajın yapıyor ve ardından üniformasını giyiyor. Bakımlı görünmenin çocukluk alışkanlıklarından biri olduğunu dile getiren Nicola, “Annem beni görünüşümle ilgili çaba sarf etmek, temiz, düzenli ve şık olmak için yetiştirdi. Kişisel olarak makyaj yaptığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Bu nedenle işe giderken de kendiminin en iyi versiyonunu yaratıyorum” dedi.

“İŞİMİ YAPMAKTA ZORLANIYORUM”

Kişisel bakımına önem vermesinin dışarıdan yanlış anlaşıldığını dile getiren Nicola, üniformasıyla sokağa çıktığı zaman çoğunlukla polis olmayacak çekici olmakla suçlanıyor. Hatta görenlerin büyük bir bölümü onun polis olduğuna inanmıyor ve ciddiye almıyor. Nicola'nın görünüşü sadece cinsiyetçi yorumları çekmekle kalmıyor, aynı zamanda bazen işini yapmasını da zorlaştırıyor.

“BENİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR”

Olay yerine gittiklerinden erkek meslektaşlarının gördüğü saygıyı görememekten yakınan Nicola, “Olaylarla uğraşırken erkekler beni tamamen görmezden geliyor. Genellikle olay yerine beraber gittiğim erkek meslektaşlarımla muhattap olmayı tercih ediyorlar. Bu oldukça gurur kırıcı.” dedi.

Sadece erkeklerin değil kimi zaman kadınlarında cinsiyetçi yorumlarına maruz kaldığını dile getiren Nicola, “ Gençken kendime karşı dürüst olmakla, aynı zamanda ciddiye alınan bir versiyonumu sunmakla ilgili bir iç çatışma yaşadım. Ama yaşlandıkça kim olduğumu tamamen kabul ettiğimi düşünüyorum ve yeteneklerime güveniyorum.” diye konuştu.



