Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en güzeli polisi ilan edildi! “Beni ciddiye almıyorlar” diyerek isyan etti

Dünyanın en güzeli polisi ilan edildi! “Beni ciddiye almıyorlar” diyerek isyan etti

27.10.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Essex’de yaşayan 36 yaşındaki polis memuru Nicola, eşi Luke ve yedi yaşındaki kızları Violet ile oldukça sıradan bir hayat sürüyor. 13 yaşında polis okuluna girdiğini söyleyen Nicola, uzun yıllardır bu mesleği yapıyor. Kişisel bakımına dikkat eden Nicola, güzellik algısının mesleğini yaparken pek çok zorlu durumla karşılamasına neden olduğunu söyledi. Çoğu kişinin onun polis olduğuna inanmadığını dile getiren Nicola, sözlü ve fiziksel saldırılara da uğradığını itiraf etti.

Dünyanın en güzeli polisi ilan edildi! “Beni ciddiye almıyorlar” diyerek isyan etti

Her sabah işe gitmeden önce tam bir hazırlık süreci yaşayan Nicola, rutin haline gelen makyajın yapıyor ve ardından üniformasını giyiyor. Bakımlı görünmenin çocukluk alışkanlıklarından biri olduğunu dile getiren Nicola, “Annem beni görünüşümle ilgili çaba sarf etmek, temiz, düzenli ve şık olmak için yetiştirdi. Kişisel olarak makyaj yaptığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Bu nedenle işe giderken de kendiminin en iyi versiyonunu yaratıyorum” dedi.

“İŞİMİ YAPMAKTA ZORLANIYORUM”

1

Kişisel bakımına önem vermesinin dışarıdan yanlış anlaşıldığını dile getiren Nicola, üniformasıyla sokağa çıktığı zaman çoğunlukla polis olmayacak çekici olmakla suçlanıyor. Hatta görenlerin büyük bir bölümü onun polis olduğuna inanmıyor ve ciddiye almıyor. Nicola'nın görünüşü sadece cinsiyetçi yorumları çekmekle kalmıyor, aynı zamanda bazen işini yapmasını da zorlaştırıyor.

“BENİ GÖRMEZDEN GELİYORLAR”

Olay yerine gittiklerinden erkek meslektaşlarının gördüğü saygıyı görememekten yakınan Nicola, “Olaylarla uğraşırken erkekler beni tamamen görmezden geliyor. Genellikle olay yerine beraber gittiğim erkek meslektaşlarımla muhattap olmayı tercih ediyorlar. Bu oldukça gurur kırıcı.” dedi.

Sadece erkeklerin değil kimi zaman kadınlarında cinsiyetçi yorumlarına maruz kaldığını dile getiren Nicola, “ Gençken kendime karşı dürüst olmakla, aynı zamanda ciddiye alınan bir versiyonumu sunmakla ilgili bir iç çatışma yaşadım. Ama yaşlandıkça kim olduğumu tamamen kabul ettiğimi düşünüyorum ve yeteneklerime güveniyorum.” diye konuştu.

Dünyanın güzel süpermarket çalışanı olarak ilan edilen Elaine Victoria, sosyal medyayı salladıDünyanın güzel süpermarket çalışanı olarak ilan edilen Elaine Victoria, sosyal medyayı salladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafasının arkasında başka bir yüzle doğan ve fısıltılar nedeniyle delirdiği söylenen bir adam: Edward MordakeKafasının arkasında başka bir yüzle doğan ve fısıltılar nedeniyle delirdiği söylenen bir adam: Edward Mordake
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Öğrencilerinin önünde sütyeni patladı! Sözleri olay yarattıÖğrencilerinin önünde sütyeni patladı! Sözleri olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçek mi? Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

Gerçek mi? Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Öğrencilerinin önünde sütyeni patladı! Sözleri olay yarattı

Öğrencilerinin önünde sütyeni patladı! Sözleri olay yarattı

Dünyanın en pahalı koyunu! Fiyatı rezidansla yarışıyor

Dünyanın en pahalı koyunu! Fiyatı rezidansla yarışıyor

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.