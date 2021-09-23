Dünyanın güzel süpermarket çalışanı olarak ilan edilen Elaine Victoria, sosyal medyayı salladı

Almanya'nın büyük süpermarketlerinden biri olan ve Almanya'da yaşayan Türklerin de çok tercih ettiği ALDI markette çalışan kasiyer Elaine Victoria, 'en seksi süpermarket çalışanı' olarak seçildi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni alan kasiyerin 14 bin takipçisi var. TikTok’ta paylaştığı dans videosu 30 milyon kişi tarafından izlenen Elaine, kısa sürede Instagram hesabında da geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

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Güzel kasiyerin dans videosundan sonra takipçileri birbirinden ilginç yorumlar yaptı. Tüm servetini Elaine’in çalıştığı süpermarkette harcamaya hazır olduğunu ifade eden kullanıcılar peşi sıra iltifatlarını sıraladı. Güzel ve seksi kasiyer Victoria'yı görenler başka hiçbir süpermarketten alışveriş yapmamaya yemin etti.

Bir videosunda Elaine Victoria, yazarkasanın arkasında üniforması ile oturup video çekmeye çalışırken, kimsenin onu izlemediğinden emin olmak için etrafına bakıyor. Takipçileri kasiyerin videosuna, “Aldi’nin sonraki top modeli”, “Miss Aldi 2022”, “Gittiğimim Aldi’de hiç böyle bir kız görmemiştim”, “Bu ne dükkânı, biraz ekmeğe ihtiyacım var” yorumlarını ekledi.



