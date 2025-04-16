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Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu! Hikayesini duyanın midesi bulandırdı! Kullanılan malzeme inanılmaz...

Dünyanın en iğrenç kitabı olarak bilinen bir katilin suçunun anlatıldığı kitap müze ofisinde bulundu. Kitabın yapıldığı malzemeyi duyanlar şaşkınlık yaşadı.

Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu! Hikayesini duyanın midesi bulandırdı! Kullanılan malzeme inanılmaz...
Jale Uslu

İngiltere'nin en meşhur katillerinden birinin derisiyle ciltlenmiş kitabı bir müze ofisinde bulundu. Deri, 1828 yılında sevgilisi Maria Marten'i öldürüp Suffolk'taki bir ahırın altına gömdüğü için Bury St Edmunds'da asılan Gürcü katil William Corder'a ait.

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DERİSİ SUÇUNU ANLATAN KİTAPTA KULLANILDI

Corder, Ipswich'e kaçacaklarını söyledikten sonra, 1827'de Red Barn Cinayeti olarak bilinen olayda Bayan Maria'yı vurdu. Corder daha sonra bulunup yargılandı ve ertesi yıl parçalara ayrılmadan önce halkın gözü önünde idam edildi. Derisinin bir kısmı suçunu anlatan bir kitabın ciltlenmesinde kullanılmış ve 1933'ten beri Bury St Edmunds'daki Moyse's Hall Müzesi'nde sergileniyor.

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Daily Mail'de yer alan habere göre kitabın Corder'ın derisiyle yapılmış ikinci bir kopyası da müzenin ofisindeki rafta bulundu. İkinci kitap ise geçen yıl keşfedildi ve orijinalinden farklı olarak sadece cildinde ve köşelerinde deri izleri var. Moyse's Hall Müzesi'nden miras görevlisi Dan Clarke, eserin 'artık deri parçaları' kullanılarak yapılmış olabileceğini söyledi.

"MİDE BULANDIRICI ESER"

BBC Radio Suffolk'a konuşan yazar , kitapların 'inanılmaz derecede önemli' tarihi değere sahip olduğunu söyledi. Ancak Korkunç Tarihler kitabının yazarı Terry Deary, kitapları 'mide bulandırıcı eserler' olarak niteledi. 'Birçok suçlu bundan gerçekten korkuyordu. Bu, asılmaktan daha kötüydü, ölümden sonra bedenlerinin parçalara ayrılacağı düşüncesi,' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
müze kitap
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