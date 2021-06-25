Dünyanın en ilginç festivali! Phuket Vejetaryen Festivali’ne katılanlar şaşkınlık yaratıyor

Çin Opera Topluluğu’nun 19. yüzyılda bölge halkını eğlendirmek için başlattığı festivalin temeli aslında ilginç bir hikayeye dayanıyor. Hikayeye göre, Çin Opera Topluluğu’nun konser için geldiği sırada hastalanması üzerine üzerine kendilerine eski bir tedavi yöntemi olan vejetaryen diyet uyguladılar ve mucizevi bir şekilde iyileştiler. Bunun üzerine bu durum her yıl kutlanan bir festivale dönüştü. Festivale katılanlar ruhlarını temizlemek ve arındırmak için 9 gün boyunca et tüketmiyorlar. Festivalin 6. gününde ise hayvanları onurlandırmak için keskin objeleri yanaklarından ve ağızlarından içeri sokuyorlar. Festival sırasında vücutlarına çeşitli objelerin yerleştirilmesini katılımcılar kötü ruhları şehirden kovmak için yapıyor. Bu uygulamanın inançları gereği bedenlerine iyi geleceğini düşünüyorlar.

Festivalin son günlerinde ise yanış kömürlerin üzerine yürüyorlar. Festival boyunca katılımcıların et tüketmesinin yanında kumar oynaması ve cinsel ilişkiye girmeleri de tamamen yasak.

Katılımcılar festival süresi boyunca beyaz giysiler giyiyorlar. Bu Tanrı’ya şükür ve nimetlerini sunma şekli olarak kabul ediliyor.



