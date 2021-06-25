Dünyanın en ilginç müzelerinden biri! Kapadokya’daki ‘Saç Müzesi’ görenleri şaşkınlığa uğrattı

Klasik müzeler tarihin tozlu sayfalarında inanılmaz bir kültür yolculuğu sunar. Müze denildiğinde pek çok kişinin aklına kültür, tarih ve sanat geliyor. Ancak dünya üzerinde bu kalıpların dışına çıkan ilginç müzelerde hizmet veriyor. Üstelik bu bu müzelerden bir tanesi Kapadokya’da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kapadokya’nın Avanos ilçesinde bulunan çömlek atölyesi Chez Galip, satışan sunulan birbirinden özel el yapımı çömleklerin dışında benzersiz bir özelliğe sahip. Bir aşk hikayesi sonucu atölyenin üst katını komple bir saç müzesine çeviren Galip Usta, bu fikriyle birlikte zamanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Kapadokya’da bir mağarada çömlekçilik yapan Galip Bey bir Fransız’a aşık oldu ve ülkesine dönmek zorunda kalan kadın ona bir tutam saçını bıraktı. Bu yarım kalan aşk hikayesi, bir saç müzesi fikrine dönüştü. 1979 yılından itibaren Galip Bey’in atölyesini ziyaret eden herkes ona bir tutam saçını bıraktı. Mağarada toplam 16.000 değişik ırktaki insanların saçları bulunuyor. Bu müze Guinness rekorlar kitabına da girmeyi başardı.

Saç koleksiyonun yer aldığı bölümde fikrin çıkış noktasını oluşturan Fransız kadının saçını arayan ziyaretçiler istediklerini göremiyor. Çünkü Fransız kadına ait olan saç tutamı Galip Bey’in evinde özel bir köşede bulunuyor.



