Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Gaziantep'e özgü lezzet 2. sırada!

Dünyanın önde gelen gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, 2025/26 dönemi için hazırladığı listeleri açıklamaya devam ediyor. Daha önce 'dünyanın en iyi yemekleri', 'en iyi tatlıları' ve 'en iyi yemek bölgeleri' listeleriyle gündem olan platform, bu kez çorba severleri heyecanlandıran sıralamasını paylaştı.

'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk mutfağı, yine dikkat çekici bir başarıya imza attı.

GAZİANTEP’İN ŞİFALI LEZZETİ DÜNYA İKİNCİSİ

TasteAtlas’ın yayımladığı listeye göre, Türkiye’nin gastronomi başkenti olarak anılan Gaziantep’e özgü beyran çorbası, dünyanın en iyi ikinci çorbası seçildi.

Yoğun aroması, besleyici içeriği ve özellikle sabah saatlerinde tüketilmesiyle bilinen beyran; Japon ramenini, Tayland mutfağının ünlü Tom Kha Gai’sini ve Doğu Avrupa’nın vazgeçilmezi borşu geride bırakarak zirveye bir adım kala ikinci sıraya yerleşti.

İLK 10’DA İKİ TÜRK ÇORBASI BİRDEN

Türk mutfağının başarısı beyranla sınırlı kalmadı. Sofraların vazgeçilmezi mercimek çorbası, listenin 6. sırasında yer alarak ilk 10’a girmeyi başardı. Böylece dünyanın en iyi 10 çorbası arasında iki farklı Türk lezzeti bulunmuş oldu.

Bu sonuç, Türk mutfağının yalnızca ana yemeklerde değil, çorba kültüründe de dünya çapında güçlü bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER TÜRK ÇORBALARI

İlk 100 çorba sıralamasında Türk mutfağından başka lezzetler de kendine yer buldu.

Listenin ilerleyen sıralarında yer alan çorbalar şu şekilde sıralandı:

45. sırada: Domates Çorbası

87. sırada: Kelle Paça Çorbası

96. sırada: Cacık

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÇORBASI

TasteAtlas’ın 2025/26 listesine göre ilk 10 şu şekilde oluştu:

Vori Vori – Paraguay

Beyran Çorbası – Türkiye

Ramen – Japonya

Tonkotsu Ramen – Japonya

Tom Kha Gai – Tayland

Mercimek Çorbası – Türkiye

Sinigang – Filipinler

Lanzhou Lamian – Çin

Salmon Soup – Finlandiya

Yokohama Style Ramen – Japonya

TÜRK MUTFAĞI DÜNYA SAHNESİNDE

TasteAtlas’ın listesi, Türk mutfağının köklü çorba geleneğinin dünya çapında takdir gördüğünü bir kez daha ortaya koydu. Beyran ve mercimek çorbasıyla ilk 10’da yer alan Türkiye, "dünyanın en iyi çorbaları" denildiğinde artık çok daha güçlü bir şekilde anılıyor. Bu başarı, Anadolu mutfağının zenginliğinin ve lezzet mirasının uluslararası alanda karşılık bulduğunun da açık bir göstergesi oldu.