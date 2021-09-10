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‘Dünyanın En İyi Şehirleri’ açıklandı! Türkiye’den bir şehir de listeye girdi

10.09.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Time Out dergisi, 2021'de dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı. İngiltere merkezli ünlü "Time Out" dergisinin "2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehri" listesinde, San Francisco ilk sırada yer alırken, sıralamada Türkiye'den de İstanbul'a da yer verildi.

‘Dünyanın En İyi Şehirleri’ açıklandı! Türkiye’den bir şehir de listeye girdi

Ünlü seyahat, eğlence, yeme-içme ve sanat dergisi Time Out, dünyanın dört bir yanından editörler ve yaklaşık 27 bin kent sakinin katılımıyla oluşturduğu ankette, her şehrin gece hayatı, restoranları ve kültürel özellikleri ile şehrin topluluk ruhunu göz önünde bulundurdu.

Şehirlerin çevresel girişimlerinin yanı sıra aktivizme bağlılıklarının da incelendiği dergide, San Francisco'daki "ilericiliğin, kabulün ve sürdürülebilirliğin rakipsiz kombinasyonunun" kenti en üst sıraya yerleştirdiği ifade edildi. Dergi, topluluk ruhu, Kovid-19 salgınına verdiği yanıt ve ABD'deki en yüksek aşılama oranlarından birine sahip olması nedeniyle San Francisco şehrini başarılı buldu.

Birinciliği ABD'den San Francisco'nun aldığı listede, şehirlere en üstten alta doğru şu şekilde yer verildi:

"Amsterdam 2., Manchester 3., Kopenhag 4., New York 5., Montreal 6., Prag 7., Tel Aviv 8., Porto 9., Tokyo 10., Los Angeles 11., Şikago 12., Londra 13., Barcelona 14., Melbourne 15., Sidney 16., Şanghay 17., Madrid 18., Meksiko 19., Hong Kong 20., Lizbon 21., Boston 22., Milano 23., Singapur 24., Miami 25., Dubai 26., Pekin 27., Paris 28., Budapeşte 29, Abu Dabi 30., Sao Paulo 31., Johannesburg 32., Roma 33., Moskova 34., Buenos Aires 35., İstanbul 36., Bangkok 37."

(AA)

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Manchester United İstanbul Amsterdam Kopenhag
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