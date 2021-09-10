Natüralizmin doruklara ulaştığı ve herkesin çıplak gezebildiği Fransa’nın en sıra dışı kenti: Cap d’Agde

Fransa’nın güneyinde bulun Cap d’Agde, Languedoc-Roussillon bölgesinde yer alıyor. Son yıllarda sosyal medyada popüler hale gelen kent, kendilerini natüralist olarak tanımlayan turistlerin akınına uğruyor. Akdeniz kıyısındaki bu kent, özellikle İskandinavya olmak üzere pek çok yerden turist çekiyor. Montpellier kentinin doğusunda yer alan Cap d'Agde, çok sayıdaki turizm tesisiyle de bölgenin en önemli turistik merkezi konumunda bulunuyor.

ÜNÜ FRANSA’NIN SINIRLARINI AŞTI

Bölge, mimar Jean Le Couteur tarafından, devletin en büyük kalkınma planlarından birinin parçası olarak planlandı ve yapıldı. 1960’lı yıllara kadar bölgede sadece yerel halkın yaşadığı küçük evler bulunuyordu. O dönemde halk geçimini balıkçılık yaparak sağlıyordu. Küçük evlerden oluşan az nüfuslu bir yer olan Cap d’Agde, turistlerin bölgeyi keşfetmesinden sonra popülerleşmeye başladı.

GÜVENLİK KURALLARLA SAĞLANIYOR

Kentin her yerinde çıplak bir şekilde gezebilen kişiler, oluşturulan kurallara uymak zorunda. Bu kuralların başında ise kişilerinin birbirini rahatsız etmesi temeli yer alıyor. Buna göre Cap d'Agde bölgesinde başkalarının fotoğrafını çekmek yasak. Bu yasağı çiğnediği tespit edilen kişilere ağır para cezası uygulanıyor.



