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Dünyanın en izole adaları! Sadece 617 kişinin yaşadığı ve manzarasıyla büyüleyen ada: Cocos (Keeling) Adaları

10.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinden sonra insanların seyahat alışkanlıkları büyük ölçüde değişikliğe uğradı. Daha sakin bir şekilde seyahat etmek isteyenler izole destinasyonlara yöneldi. Dünyanın en izole yerlerinden biri olan Cocos Adaları bu dönemde popüler olmaya başardı.

Dünyanın en izole adaları! Sadece 617 kişinin yaşadığı ve manzarasıyla büyüleyen ada: Cocos (Keeling) Adaları

Cocos Adaları, diğer bir adıyla Keeling Adaları Güneydoğu Asya’da Hint Okyanusu’nda yer alıyor. Aslında Avustralya'ya bağlı olan adalar grubu olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüs pandemisinden önce dünya genelinda çok az kişinin bildiği bu yer sadece 617 kişiden oluşan Cocos Malay adlı yer halk yaşıyor. Dünyanın en ıssız yerleri arasında bulunan Cocos Adaları, haftada iki kez uçuşların yapıldığı Perth’den yaklaşık 2.700 km uzaklıkta bulunuyor. Adaları ziyaret etmek isteyenlerin Perth’ten sonra kısa bir deniz yolculuğu yapması gerekiyor.

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TAMAMEN HİNDİSTAN CEVİZİ AĞAÇLARIYLA KAPLI

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Cocos Adaları, 14 km² lik bir alana ve 26 km'lik bir kıyı şeridine sahip. Cocos Adaları toplam 26 takım adadan oluşuyor. Yılın 9 ayı boyunca güneydoğu rüzgârları ve orta derecede yağışlar hakim. Bitki örtüsü ise Hindistan cevizi ağaçlarıyla kaplı. Bu adalarda ziyaretçiler, yerel kültürü tanımanın yanı sıra uçurtma sörfü, şnorkelli yüzme, sörf ve kuş gözlemciliği yapabiliyor.

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