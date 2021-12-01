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Bu adanın eşi benzeri yok! Çoğu insanın yerini bile bilmediği ilgimç lokasyon: Sokotra Adası

01.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok noktasında ilginç oluşumlarıyla dikkatleri üzerine çeken pek çok bölge bulunuyor. Kimileri kültürel zenginlikleri kimileri ise sahip oldukları doğal kaynaklarla ilgi uyandırıyor. Koronavirüs pandemisinden sonra popüler hale gelen izole tatil lokasyonları turistlerin yeni gözdesi konumunda. Sizler için çoğu kişinin yerini dahi bilmediği ve ilginç görünümüyle merak uyandıran Sokotra Adası’nı araştırdık.

Bu adanın eşi benzeri yok! Çoğu insanın yerini bile bilmediği ilgimç lokasyon: Sokotra Adası

Sokotra Adası, ejderin kanı ağacı sayesinde dünyadaki en ilginç görünümlü yerlerden biridir. Yemen’in Aden Körfezi’nde bulunan Sokotra Adası’nda 800’ün üzerinde nadir bitki türü bulunuyor. Ayrıca bu bitkilerin üçte birine dünyanın başka herhangi bir noktasında rastlamak mümkün değil. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sokotra Adası’nda 40.000 insan yaşıyor. Ancak adadaki ilk yol 2011 yılında inşa edildi.

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BİTKİLER DE İKLİME UYUM SAĞLADI

Yemen anakarasının 350 kilometre açığındaki Sokotra Adası, oldukça sıcak ve kurak bir iklime sahip. İklim şartlarının zorlayıcı olması bölgede yaşayanlar kadar bitkilerinde adaptasyonunu yükseltti. Sokotra’nın botanik simgesi olan ejder kanı ağacının yanı sıra adada değişik türlerde ve şekillerde bitkiler bulunuyor.

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Yemen
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