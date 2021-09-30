Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dünyanın en izole kabilesi! Taş Devri’nden kalan son kabile Sentinel, 60 bin yıldır izole yaşıyor

Dünyanın en izole kabilesi! Taş Devri’nden kalan son kabile Sentinel, 60 bin yıldır izole yaşıyor

30.09.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hint Okyanusu’nda bulunan küçük bir ada yaşayan Sentinel Kabilesi, dış dünyaya tamamen kapalı bir topluluk olarak biliniyor. Bu küçük adanın yerlilerinden oluşan topluluk Taş Devri’nden kalan son kabile olarak kabul ediliyor ve 60 bin yıldır tamamen dünyayla iletişim kurmamayı seçiyor.

Dünyanın en izole kabilesi! Taş Devri’nden kalan son kabile Sentinel, 60 bin yıldır izole yaşıyor

Sentinal kabilesi, yaşamını devam ettirdikleri lokasyon nedeniyle dünyadaki temassız birkaç gruptan biri. Modern çağda ve teknolojinin hızla gelişmesine rağmen bu kabile dışa en kapalı topluluk olma özelliğini taşıyor. Uzun bir süre boyunca izole olarak yaşadıkları için diğer Andaman gruplarından insanların bile anlayamadığı kendi dilleri var. Ada halkı topraklarına, herhangi bir yabancının gelmesine izin vermiyor.

ADA HAKKINDA BİLGİLER ÇOK KISITLI

kabile kapak1

Yabancılarla teması reddeden Sentinel halkı hakkında bilgiler, havadan ve açık denizden çekilen fotoğraf ve videolardan ibaret. Bengal Körfezi’ndeki ana nakliye rotalarının dışında bulunması ve doğal limanları olmaması sebebiyle adaya hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmiyor. Adada bulunan doğal yasalar halkın ziyaretçilere kapalı olduğunu ve kabile üyelerinin kendilerini yabancılardan korumak için saldırgan tavırlar sergilediklerini gösteriyor. Ada halkının, bölgeye yaklaşan yabancılara ilkel silahlarıyla karşı koymaya çalıştığı fotoğraf ve videolara da yansıyor.

NASIL YAŞADIKLARI BİLİNMİYOR

kabile2

Dünyanın en izole topluluğu olarak tanımlanan Sentinel kabilesi, dış dünya ile herhangi bir ekonomik ilişki de kurmuyor. Balıkçılık ve adadaki doğal kaynaklarla beslendiği gözlemlenen ada halkının tarım yaptığına dair herhangi bir bilgiye de ulaşılmıyor.

Medeniyetten uzakta! ‘Böyle bir yer mi varmış’ diyeceğiniz gizemli 5 ada!Medeniyetten uzakta! ‘Böyle bir yer mi varmış’ diyeceğiniz gizemli 5 ada!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seda Sayan’ın programındaki dansıyla ünlenen doktor, Opr. Dr. Banu Küçükpolat TikTok fenomeni çıktıSeda Sayan’ın programındaki dansıyla ünlenen doktor, Opr. Dr. Banu Küçükpolat TikTok fenomeni çıktı
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
Neler yok ki? Erkekliğe kabul ayinleri şaşırttıNeler yok ki? Erkekliğe kabul ayinleri şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
karantina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Seksi yatak pozunu taklit etti! Paylaşımı gülümsetti

Seksi yatak pozunu taklit etti! Paylaşımı gülümsetti

Sosyal medya seksi dansını konuşuyor! Meğerse fenomenmiş

Sosyal medya seksi dansını konuşuyor! Meğerse fenomenmiş

Tuvaletinizi yaparken dikkat edin! Cinsel haz....

Tuvaletinizi yaparken dikkat edin! Cinsel haz....

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

100 yıldır tamamen tek başına! ‘Dünyanın En Yalnız Evi’

100 yıldır tamamen tek başına! ‘Dünyanın En Yalnız Evi’

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.