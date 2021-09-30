Dünyanın en izole kabilesi! Taş Devri’nden kalan son kabile Sentinel, 60 bin yıldır izole yaşıyor

Sentinal kabilesi, yaşamını devam ettirdikleri lokasyon nedeniyle dünyadaki temassız birkaç gruptan biri. Modern çağda ve teknolojinin hızla gelişmesine rağmen bu kabile dışa en kapalı topluluk olma özelliğini taşıyor. Uzun bir süre boyunca izole olarak yaşadıkları için diğer Andaman gruplarından insanların bile anlayamadığı kendi dilleri var. Ada halkı topraklarına, herhangi bir yabancının gelmesine izin vermiyor.

ADA HAKKINDA BİLGİLER ÇOK KISITLI

Yabancılarla teması reddeden Sentinel halkı hakkında bilgiler, havadan ve açık denizden çekilen fotoğraf ve videolardan ibaret. Bengal Körfezi’ndeki ana nakliye rotalarının dışında bulunması ve doğal limanları olmaması sebebiyle adaya hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmiyor. Adada bulunan doğal yasalar halkın ziyaretçilere kapalı olduğunu ve kabile üyelerinin kendilerini yabancılardan korumak için saldırgan tavırlar sergilediklerini gösteriyor. Ada halkının, bölgeye yaklaşan yabancılara ilkel silahlarıyla karşı koymaya çalıştığı fotoğraf ve videolara da yansıyor.

NASIL YAŞADIKLARI BİLİNMİYOR

Dünyanın en izole topluluğu olarak tanımlanan Sentinel kabilesi, dış dünya ile herhangi bir ekonomik ilişki de kurmuyor. Balıkçılık ve adadaki doğal kaynaklarla beslendiği gözlemlenen ada halkının tarım yaptığına dair herhangi bir bilgiye de ulaşılmıyor.



