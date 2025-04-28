Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir? (2025 listesi)

Dünya nüfusu hızla artmaya devam ederken en yaşanılası şehirler olan metropoller de dolup taşmaktadır. Birçok şehir iş, kariyer, eğitim, sağlık hizmetleriyle gelişmiş olduğundan odak noktası haline gelerek, göç almaya devam etmektedir. Fakat şehirlerin gelişmiş olmasının yanı sıra getirdiği bazı olumsuzluklar da mevcuttur. Bu olumsuzluklardan biri de kalabalıktır. Dünyanın en kalabalık şehirleri araştırması kapsamında birçok şehrin nüfus verileri göz önünde bulundurularak sıralama yapılmıştır.

Dünyanın en kalabalık şehirleri

Birleşmiş Milletler’in paylaştığı güncel verilere göre dünya nüfusu 8 milyara ulaşmıştır. Bu kapsamda dünyanın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında birinci sırada bulunan Tokyo, Japonya’nın başkenti olup en büyük metropolüdür. Şehir yaklaşık 37 milyon kişiye ev sahipliği yaparken hem ekonomik gücü hem de teknolojik gelişimiyle öne çıkmaktadır. Tokyo, Japonya başta olmak üzere dünyanın da en önemli finans merkezlerinden biridir.

Hindistan’ın başkenti olan Delhi, yaklaşık 32 milyon kişiyle dünyanın en kalabalık ikinci şehri olarak bilinmektedir. Delhi, Hindistan’ın kültürel çeşitliliği, tarihi yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla öne çıkmaktadır. Bununla beraber ülkenin öne çıkan ekonomik ve politik merkezlerinden biridir.

3. Şanghay, Çin

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük şehri olarak, 29 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında üçüncü sırada yer alır. Metropol, ülkenin ticaret, finans, teknoloji merkezlerinden biri olarak öne çıkar. Çin ekonomisinin bel kemiği olarak kabul edilen Şanghay, dünyanın en fazla kullanılan limanlarından birine sahiptir.

4. São Paulo, Brezilya

São Paulo, 22 milyonluk nüfusuyla Güney Amerika bölgesinin en büyük metropolü ve dünyanın en kalabalık şehirleri arasındadır. Brezilya’nın ticaret ve finans merkezi niteliğinde olan bu şehirde ülkenin en gelişmiş sanayi yapıları bulunur. São Paulo, Latin Amerika’nın ekonomik merkezi olarak kabul edilir. Bu açıdan pek çok uluslararası firmaya da ev sahipliği yapar.

5. Mumbai, Hindistan

Mumbai, yaklaşık 21 milyonluk nüfusuyla Hindistan’ın en büyük şehri ve dünyanın en kalabalık şehirleri arasında bulunmaktadır. Bununla beraber ülkenin finans, ticaret ve eğlence merkezi olarak ekonomik kalbi olarak kabul edilir. Hindistan’ın en büyük firmalarının bulunduğu bir finans merkezidir. Ayrıca şehir, Hindistan’ın en fazla GSYİH üreten noktasıdır.

6. Pekin, Çin

Pekin (Beijing), Çin’in başkenti olarak yaklaşık 22 milyonluk nüfus sayısıyla dünyanın en kalabalık şehirleri öne çıkmaktadır. Pekin, ülkenin siyasi ve kültürel merkezi olmasıyla birlikte eğitim ve teknoloji alanlarında da başlıca şehirlerinden biridir. Ülke tarihi boyunca pek çok hanedanlığın yaşadığı yer olan Pekin, günümüzde ise Çin Komünist Partisi’nin yönetim merkezidir.

7. Mexico City, Meksika

Mexiko City, 22 milyonluk nüfus sayısıyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında bulunur. Latin Amerika’daki en büyük metropol olan bu şehir aynı zamanda Meksika’nın başkenti olma özelliğine de sahiptir. Şehir, ülkenin kültürel, ekonomik, politik alanlarında büyük bir öneme sahiptir. Bununla beraber Amerika kıtasındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak Aztek İmparatorluğu’nun başkenti Tenochtitlán’ın kalıntıları üzerine yapılmıştır.

8. Osaka, Japonya

Osaka, yaklaşık 19 milyonluk nüfus sayısıyla Japonya’nın ikinci en büyük metropolü ve dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alır. Ülke tarihi boyunca Japonya’nın ticaret ve sanayi merkezi olmuştur. Günümüzde de ekonomik etkisi, teknolojisi ve yemekleriyle ünlüdür. Bu açıdan "Japonya’nın mutfak başkenti" olarak da bilinir. Geleneksel Japon yemeklerini tatmak isteyen turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir kenttir.