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‘Dünyanın en kaslı çocuğu’ olarak kabul ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı

08.01.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brandon Blake isimli bir çocuk henüz 8 yaşındayken profesyonel bir sporcunun fiziğine sahipti. Yıllar içinde dövüş sanatları üzerine bir kariyer devam ettiren küçük çocuğun formunu korumayı başarması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

‘Dünyanın en kaslı çocuğu’ olarak kabul ediliyordu! Değişimiyle şaşırttı

İrlanda’da yaşayan 8 yaşındaki Brandon Blake isimli bir çocuk o dönemde kaslı fiziği ve fit görüntüsü sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başarmıştı. Şimdilerde 16 yaşında olan Blake, ‘dünyanın en kaslı çocuğu’ kariyerini devam ettirmek istiyor. Geçen 8 yıl içinde formunu ve vücut şeklini korumayı başaran genç adam, dövüş sanatlarında daha da ilerlemek istediğini dile getirdi. Sosyal medya hesabından başarılarını paylaşan Blake’nin yıllar içinde büyümesine rağmen değişmeyen kasları kullanıcıların dikkatini çekti.

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ŞAMPİYONLUKLARLA DÖNDÜ

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8 yıl öncesinde dünyanın en kaslı çocuğu olarak tüm dünyada nam saldıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla geri dönen Blake, unvanının hakkını verdi. Brezilya’da düzenlenen Jiu-Jitsu turnuvasında iki kez Avrupa şampiyonluğu kazandı. 2021 yılında İrlanda karma dövüş sanatları şampiyonu ve İrlanda güreş şampiyonu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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