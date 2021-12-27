Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en kurak yerlerinden birinde tarih öncesi döneme ait olan deniz canavarı keşfedildi

Dünyanın en kurak yerlerinden birinde tarih öncesi döneme ait olan deniz canavarı keşfedildi

27.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevada’daki Black Rock Çölü’nde ilginç bir keşfe imza atıldı. Burnundan kuyruğuna yaklaşık 18 metre büyüklüğünde ve ağırlığı 40 tonun üzerinde tahmin edilen fosilin tarih öncesi döneme ait bir deniz canlısı olduğu söylendi.

Dünyanın en kurak yerlerinden birinde tarih öncesi döneme ait olan deniz canavarı keşfedildi

Bilim insanların 244 milyon yıl önce yaşadığına inandıkları devasa bir yaratığı Nevada’nın Black Rock Çölü’nde keşfedildi. Keşfin ardından araştırmalarını arttıran bilim insanları deniz canlısının burnundan kuyruğuna en az 18 mtre büyüklüğünde ve 40 tondan daha ağır olduğunu anladı.

3

Günümüzde dünyanın en büyük balinalarına rakip olabilecek bu deniz canlısının ichthyosaurlar olarak bilinen Cymbospondylus Youngorum grubundaki su sürüngenine ait olduğu belirlendi. En eski atalarının 2,5 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülen Cymbospondylus Youngorum’un iklim değişikliği ve çevresel faktörler nedeniyle nesli tükenmişti.

Cesaret isteyen orman! Daha önce defalarca yaşanmış, fotoğraftaki detay herkesi korkuttuCesaret isteyen orman! Daha önce defalarca yaşanmış, fotoğraftaki detay herkesi korkuttu

“OLAĞANÜSTÜ DERECE BÜYÜK”

2

Almanya’da Bonn Üniversitesi'ndeki yürütülen çalışmanın baş yazarı Profesör Martin Sander, Cymbospondylus'un sivri dişleri ve uzun bir burnu olduğunu söyledi. Sander, “Çoğu iktiyozor için dişlerden ve mide içeriğinden anlaşıldığı gibi genel olarak küçük balıkları tüketerek besleniyordu. Büyüklüğü göz önüne alındığında Cymbospondylus Youngorum’un daha küçük ve genç deniz sürüngenlerini avlamış olduğu ortaya çıktı. Balinalar şu anda Dünya'nın en büyük canlıları olsa da, denizleri dolaşan ilk okyanus devleri değiller” dedi.

Tam 6.000 yıl öncesine dayanıyor! Dünyanın en eski soyağacı ortaya çıkarıldıTam 6.000 yıl öncesine dayanıyor! Dünyanın en eski soyağacı ortaya çıkarıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
Boşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan ettiBoşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan etti
26 Aralık reyting sonuçları! 26 Aralık reyting sonuçları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Hangisi bir liseden mezun olmuştur?

Hangisi bir liseden mezun olmuştur?

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur?

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Şaşırtan karar

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

“2027 yılında yaşıyorum” dedi! Gelecekten haber verdi

“2027 yılında yaşıyorum” dedi! Gelecekten haber verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.