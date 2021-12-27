Dünyanın en kurak yerlerinden birinde tarih öncesi döneme ait olan deniz canavarı keşfedildi

Bilim insanların 244 milyon yıl önce yaşadığına inandıkları devasa bir yaratığı Nevada’nın Black Rock Çölü’nde keşfedildi. Keşfin ardından araştırmalarını arttıran bilim insanları deniz canlısının burnundan kuyruğuna en az 18 mtre büyüklüğünde ve 40 tondan daha ağır olduğunu anladı.

Günümüzde dünyanın en büyük balinalarına rakip olabilecek bu deniz canlısının ichthyosaurlar olarak bilinen Cymbospondylus Youngorum grubundaki su sürüngenine ait olduğu belirlendi. En eski atalarının 2,5 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülen Cymbospondylus Youngorum’un iklim değişikliği ve çevresel faktörler nedeniyle nesli tükenmişti.

“OLAĞANÜSTÜ DERECE BÜYÜK”

Almanya’da Bonn Üniversitesi'ndeki yürütülen çalışmanın baş yazarı Profesör Martin Sander, Cymbospondylus'un sivri dişleri ve uzun bir burnu olduğunu söyledi. Sander, “Çoğu iktiyozor için dişlerden ve mide içeriğinden anlaşıldığı gibi genel olarak küçük balıkları tüketerek besleniyordu. Büyüklüğü göz önüne alındığında Cymbospondylus Youngorum’un daha küçük ve genç deniz sürüngenlerini avlamış olduğu ortaya çıktı. Balinalar şu anda Dünya'nın en büyük canlıları olsa da, denizleri dolaşan ilk okyanus devleri değiller” dedi.



